Mama Dousha ha publicat un disc nou que demostra que hi ha molt més enllà del Rikiti que va poder posicionar entre les cançons més virals del seu moment. Amb lletres plenes de confessions i una transparència més que evident, el membre del jurat d’Eufòria dedica unes paraules molt maques a l’àvia i també a la seva dona que acaba de donar a llum el seu primer fill en comú. Per tal de promocionar aquesta explosió de sinceritat, ha concedit una entrevista a TV3 que agradarà molt als fans perquè ha permès conèixer diferents aspectes de la seva vida dels que no havia mai públicament.
L’Eloi Vila l’ha entrevistat a Al Cotxe!, el programa de la cadena pública que tanca els famosos en un cotxe mentre el presentador els interroga sobre tot de coses. A Tothom té raó, Mama Dousha hi ha buidat la seva ànima: “Jo que soc un flipat de l’art i de la música, tinc clar que vull compartir els meus sentiments i les meves emocions en aquestes cançons”. Fa un homenatge a persones importants de la seva vida, però també hi bolca el que va sentir en moments concrets com l’època en què va allotjar a casa un amic que havia patit una ruptura dolorosa.
El cantant confessa que prové d’un nucli familiar “complicat“, amb un moment de la vida en què va haver de viure amb la seva àvia perquè la mare passava molt de temps fora. Curiosament, recorda aquells anys com alguns dels millors de la seva infància: “Quan tenia 11 anys, la meva mare i jo vam anar a viure amb ella fins que em vaig emancipar. No hi ha res millor per a un net que viure amb l’àvia amb les seves ganes de cuidar-te tota l’estona. Em sento afortunat d’haver viscut amb ella”, ha dit sense poder evitar emocionar-se.
Com ha estat la infància de Mama Dousha?
La vida no ha estat fàcil per a ell, tenint en compte que confessa que ha arribat a estar al pou: “He passat moltes nits malament perquè he estat molt obsessiu i no feia més que donar voltes a les coses o a certs comentaris que havia pogut fer… Ara he sortit d’allà i estic bé, però vaig arribar a estar molt malament”. Als 18 anys, va dir-li al pare que volia marxar a viure a una granja del País Basc. I com va reaccionar ell? Dient-li que ho permetria si accedia a anar a teràpia durant tres mesos: “Evidentment, no vaig marxar a la granja… i porto des de llavors amb el mateix terapeuta. Al principi va ser sanar, enfocar i construir; mentre que ara és un lloc on puc parlar amb mi mateix i veure què em semblen les coses amb sinceritat. No diria que tothom ha d’anar a teràpia perquè hi ha gent que no ho necessita, però crec que és una cosa recomanable per poder parlar amb tu mateix”.
Romàntic cap a la seva dona, amb qui fa nou anys que surt, i també amb el petitó que va néixer fa cinc mesos: “Arribo a casa i m’adono que no entenc per què no vull separar-me d’ell. Per què vull que dormi mentre plora i, quan s’adorm, el trobo a faltar? És superprofunda la relació amb ell i no ha desestabilitzat la meva brúixola”.
Mama Dousha i la dona viuen al pis que van comprar-se fa dos anys a Cardedeu després de tota una vida a Poblenou, el barri que ha volgut reivindicar des d’aquesta entrevista: “Poblenou s’ha anat bastant a prendre per sac, me l’estimo molt, i no vull dir que se l’han carregat… però ja no existeix l’essència de Poblenou i sobretot els preus. Pel que pago aquí per un pis nou, a Poblenou tenia un pis petit dels anys 50 a reformar. Quan vaig arribar a Cardedeu em veien com l’invasor, però a mi m’han fet fora del meu barri“, ha lamentat.
L’artista va tenir clar, des de petit, que volia dedicar-se a la música. La seva professió frustrada, però, ara sabem que curiosament té a veure amb la jardineria. I entre els altres titulars que ha deixat anar? Que li ha “encantat” l’experiència a Eufòria: “M’ho he passat molt bé. T’he de dir que hi ha hagut cosetes, però no m’ha semblat complicat fer de jurat. Jo mai no vaig mirar feedback o crítiques que diguessin de mi perquè m’és igual. El directe, la gent… era molt divertit el xou”.
Una sèrie d’històries sobre la seva vida que faran gràcia als seus fans.