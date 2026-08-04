Felip i Letícia ja es troben a Mallorca, preparats per iniciar unes vacances d’estiu en les que no poden impedir la companyia de Sofia de Grècia. Tan bon punt surt comença la calor típica d’aquestes dates, la grega s’instal·la al Palau de Marivent i d’allà no la treuen ni amb aigua calenta. La setmana passada la vam veure navegant amb un iot amb les dues filles i els nets, tots els Marichalar i Urdangarin, els qui se pressuposa que han marxat corrents abans de l’arribada del tiet. I ara que el matrimoni royal ha arribat a Palma, les revistes del cor envien cap allà tots els seus fotògrafs per captar-hi les típiques instantànies supernaturals i gens orquestrades de la família passejant per mercadillos com uns turistes més.
El que ha passat en aquesta ocasió, però, és que Letícia ha pres una decisió que ha fet enfadar -i molt- els periodistes més tafaners. Cada any, els Borbons ofereixen la tradicional recepció estiuenca al Palau de Marivent davant una representació de la societat balear. Aquest sempre és el tret de sortida a la seva estada allà i les revistes omplen pàgines i pàgines amb els looks de Letícia, Elionor i Sofia en el posat oficial de cada estiu. Aquest any, però, no ho podran fer… ja que han decidit fer la trobada dimarts a les nou del vespre i això impedeix que les fotos surtin publicades a les portades del dimecres.
La decisió ha sorprès molt a les redaccions especialitzades, ja que es quedaran sense un contingut que ha estat constant des de fa un munt d’anys. Una de les periodistes que ha posat el crit al cel ha estat Pilar Eyre, que ha criticat aquest canvi d’última hora des del seu canal de Youtube: “Abans era molt més formal, de que Felip i Letícia són reis tot ha anat variant cada any. A poc a poc ho han anat fent tot més informal perquè no hi hagi tants posados sinó passejos”. La recepció serà als jardins de Marivent, una localització nova que li sembla bé perquè així s’aprofità un espai infravalorat. Ara bé, la data escollida fa enfadar: “Els dimarts, les revistes ja han tancat i estan maquetades. No podrà entrar a l’edició del dimecres… Per què s’ha fet aquest lleig? He parlat amb molts amics periodistes i s’estan estirant dels cabells per no poder tenir aquestes fotos com a portada“.
Quins motius hi ha darrere del canvi de decisió de la família reial?
Que la recepció es faci un dimarts ha estat un gest de mala fe cap a les revistes del cor o ha estat casualitat? Pilar Eyre és més malpensada que d’altres, tenint en compte que no creu que la matusseria podria estar darrere d’aquest error: “Alguns diuen que un motiu al darrere podria ser que ho hagin fet sense pensar que això donaria aquesta circumstància. Diuen que tenen aquests errors, com el que van cometre amb els colors de la bandera de França el dia que competien contra Espanya. Doncs no, no ho admeto perquè la comunicació de la família reial està formada per periodistes professionals que no són funcionaris que no tenen ni idea. Saben de què va el negoci i Letícia està farta de saber quan tanquen edició les revistes, que ella és periodista”.
Llavors, la cronista reial hi veu mala fe? Alguns dels seus contactes no han dubtat a l’hora d’assenyalar Letícia com l’artífex d’aquest canvi de data: “Diuen que podria ser que la corona no vulgui sortir més a la premsa del cor perquè a Letícia no li agrada, que creu que és una frivolitat i que posen el focus en aspectes secundaris de la seva tasca com la roba que posa o el seu aspecte”. Ella no acaba d’estar d’acord amb aquesta afirmació, ja que té la seva pròpia teoria. Quina? Que Letícia havia preparat un posat espontani per a les hores prèvies a aquesta recepció per oferir unes fotos “més simpàtiques” a les oficials de després. Doncs, tenint en compte que queden poques hores per a la reunió… no en fa pinta i guanyen pes les teories dels altres contactes amb qui ha parlat.
Des de la revista Lecturas han volgut preguntar directament al departament de Comunicació de la família reial per saber què podia haver-hi en la tria d’aquesta data. Estava clar que no reconeixerien directament que ho havien fet per impedir la seva feina, però com ho han justificat? “S’ha fet així perquè hem de quadrar agendes i hi ha moltes altres activitats. A més a més, l’any passat també les vam fer el 4 d’agost. No hi ha cap altre motiu ni cap altra cosa“. Sí, és clar, però era un dilluns i les revistes no tenien el problema d’enguany. Sigui com sigui, una nova polèmica que col·loca els Borbons com els dolents de la pel·lícula quan estan a punt de començar uns dies a l’illa balear que sempre acaben protagonitzant un munt de titulars.