Letícia ha sorprès molt en la seva visita oficial a Lleida, la que ha suposat un retorn a Catalunya que no ha deixat indiferent a ningú. L’Associació de Dones Empresàries de Lleida l’ha convidat a un acte a la Catedral de la Seu Vella perquè presidís una entrega de premis, el qual s’ha acabat viralitzant per un detall que la té a ella com a protagonista. La dona de Felip de Borbó sap que no és molt ben rebuda a Catalunya, així que ha intentat posar de la seva part per començar amb bon peu. Què ha fet? Aprendre’s unes frases en català per quedar bé. Ha convençut els detractors? És clar que no, però els més monàrquics l’han omplert de floretes pel gest de concòrdia.
Tampoc no és que hagi fet tot un discurs en la nostra llengua, però sí que ha agraït la seva invitació en català tal com es mostra en el vídeo que ha compartit la casa reial espanyola. Des del 2008 que no utilitzava el català en públic, així que sentir-la en aquesta llengua ha generat curiositat. I l’ha parlat prou bé amb certa fluïdesa, això s’ha de dir. Podeu sentir-la a partir del segon 53 del vídeo: “Moltes gràcies per haver-me convidat, per conèixer la gran feina que feu a Ap! Lleida i moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants, així que quan vulguis Laia“.
Els comentaris contra Letícia, crítics malgrat el seu bon ús del català
La família reial ha presumit de reina poliglota a les xarxes socials, com era d’esperar, però no tots els comentaris que han rebut són positius precisament. Encara que hi hagi molta gent que hagi volgut aplaudir-la, també trobem uns quants catalans furiosos contra ella. Per exemple? Alguns que deixen clar que no els importa en absolut: “Com si parla xinès“, “Ens és ben bé igual” o “Parlar català a Catalunya tampoc hauria de ser notícia“.
D’altres són més crítics contra l’asturiana: “Sense comentaris, no es pot ser més ridícula“, “Molt bon teatre“, “Quina vergonya” o “Per favor…” són alguns exemples. Hi ha qui deixa caure que podria tenir un amic especial català i que, per això, el parla prou bé. O el va aprendre quan estiuejava de jove a Platja d’Aro? Sigui com sigui, també n’hi ha qui somia amb el presumpte amor de Letícia per Catalunya: “D’aquí poc demanarà un referèndum i el retorn de la República“, diuen amb ironia.
Letícia ha fet el gest d’intentar apropar-se als catalans, però continua rebent l’única estima dels monàrquics. Qui també parla la nostra llengua és Elionor, desapareguda en combat des de fa mesos. La tenen acabant la seva carrera militar i, el pròxim setembre, començarà una carrera universitària que encara no s’ha confirmat. Segurament cursarà Dret com el seu pare en una universitat madrilenya, però de moment és un misteri quin centre triaran per a ella. Veure-la a la Universitat Pompeu Fabra o a la Universitat de Barcelona sí que seria un bon gest cap als catalans, però, evidentment, això no passarà.