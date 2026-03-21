Felip de Borbó gaudeix de la bona vida que li atorga el tron, un regnat que rep moltes crítiques… però que també té encantats als més monàrquics. Uns i altres tenen curiositat per tot el que fa en el seu temps lliure i, segurament, no és cap sorpresa saber que té predilecció per omplir la panxa a alguns dels millors restaurants de l’Estat.
Ara s’ha sabut que sempre segueix el mateix ritual en les visites que anomenen “privades“, quan el seu equip truca el local de torn per fer-los saber que el monarca els visitarà en breu. Look, el mitjà digital, publica tots els detalls dels passos que segueix sempre que menja fora de palau. Diversos hostalers confirmen que des de la Zarzuela fan el que ja es coneix com “l’avís dels cinc minuts“. Bàsicament, consisteix a enviar al restaurant un equip de seguretat que, “discretament”, fa una inspecció i revisen l’ambient: “En ocasions, reserven un parell de taules sense donar massa explicacions“.
Des del restaurant peruà Inti de Oro, un dels últims que ha visitat, explica com va funcionar en el seu cas: “Era dissabte, el local estava ple i, de sobte, ens va arribar la notícia que cinc minuts després entraria al restaurant un visitant especial”. No sabien a qui es referien fins que el van veure. El propietari ha explicat que Felip va tenir una petició: “Des de l’equip de seguretat se’ns va dir que no volien cap tractament solemne ni cap reverència exagerada cap a ell. No volien que li diguéssim altesa, simplement senyor“.
Paga el compte Felip de Borbó quan dina de restaurant?
I, un cop va arribar al restaurant, realment es va complir aquesta falsa humilitat? El fill de Joan Carles va entrar a l’establiment “pràcticament com qualsevol altre client“: “No es va paralitzar el saló ni es va modificar el ritme del servei”. Diuen que, simplement, va seure a la taula, va obrir la carta… i, ah, sí, va demanar parlar amb el fundador del local. No tots els clients fan aquesta petició i, evidentment, el propietari segurament no acudiria si no és el rei qui el requereix. I què volia? “Em va preguntar què podia menjar-se aquí i quins eren els nostres plats estrella“, recorda.
Aquell sopar hauria estat ben “normal“, asseguren: “Felip va gaudir de l’ambient el restaurant, va conversar amb el personal i va provar alguns dels plats recomanats”. Han destacat, a més a més, que els va sorprendre el fet que pagués el compte: “No vaig convidar-li perquè la reserva s’havia fet d’incògnit i no sabíem qui era, va ser un client més“. Molts dels restaurants que visita acaben convidant-lo per cortesia, però sembla que aquest no va ser el cas. Una visita que serveix per saber com es comporta quan no està a casa.