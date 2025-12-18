El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Molta tensió a la Zarzuela: Felip de Borbó, fart dels nebots "maleducats"
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/12/2025 13:17

Felip de Borbó està fart dels seus nebots. Aquest és el resum que podríem extreure de la informació a la qual ha tingut accés Monarquía Digital, un mitjà especialitzat en la Casa Reial que ha sabut que hi ha “molt mal rotllo” entre el monarca espanyol i els fills de les seves germanes. La culpa la té l’actitud dels joves aristòcrates, que estarien colant-se a la Zarzuela sempre que els dona la gana i això no fa gràcia al seu tiet.

Darrerament, hi hauria hagut un reajustament familiar perquè són uns quants els membres de la família que s’hi estan quedant “de manera prolongada” i això ha generat malestar entre el personal de seguretat i l’equip de servei. De fet, s’hauria reobert un debat sobre “l’equilibri delicat” entre els espais familiars i la convivència diària. Les visites freqüents i les estades prolongades dels nebots provoca una modificació operativa del personal de seguretat: “Això deriva en frecs logístics i moments de tensió“.

El personal de la Zarzuela, indignats per l’actitud dels nebots de Felip de Borbó

El personal hauria mostrat “incomoditat” per la duració de les visites i “per l’actitud dels joves” perquè van a la piscina i a les zones privades d’ús restringit quan, en teoria, no poden. A més a més, trobarien que el seu comportament és “poc proper” i “maleducat” cap al personal, cosa que “intensifica l’ambient de tensió” que es viu ara mateix al palau.

Irene Urdangarin va ser la primera a instal·lar-se allà, a qui va unir-se Miguel Urdangarin quan va acabar els estudis al Regne Unit. Prèviament havia estat el seu germà Juan qui va estar-hi una època, quan va fugir de Londres després d’una decepció amorosa. Felip de Borbó va decidir que ajudaria la germana i va accedir a acollir els nebots, però sempre posant èmfasi en què fos “per temps limitat“. Han fet cas omís, pel que sembla, i això estaria convertint aquella casa en una olla de pressió.

Com són els dies de Nadal a casa de Felip i Letícia? | Europa Press
Felip i Letícia no volen que continuin molestant els seus nebots | Europa Press

Felip i Letícia estaven molt tranquils a casa, ara que Elionor és a l’exèrcit i que Sofia estudia a Lisboa. Tenint en compte que resideixen en una autèntica mansió immensa pagada per tots, el mínim que podrien fer és callar i deixar que els nebots n’ocupin un espai. Doncs no, sembla que això també els molesta. Els joves aristòcrates no tindrien una bona actitud, però el malestar que es viu a dins de la família reial des de fa anys sembla que no ajuda.

