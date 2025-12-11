Antonia San Juan s’ha convertit en tot un exemple de superació i resiliència. A principis del passat mes de setembre, l’actriu coneguda pel seu paper a La que se avecina, anunciava a través d’un vídeo a les xarxes socials que patia càncer de gola. Des de llavors, ha convertit les seves plataformes en una mena de diari en què manté els seus seguidors ben informats del tot el que passa. Es troba en ple tractament contra aquesta malaltia que afecta milers de persones cada any i aquesta setmana s’ha sotmès a una nova sessió de quimioteràpia que ha decidit compartir públicament. Com es troba i què tal està amb el tractament?
Antonia San Juan se sincera sobre els efectes de la quimio
El càncer afecta moltíssimes persones cada any i de fet, enguany La Marató de 3Cat dedica el seu programa benèfic a aquesta malaltia. En tot cas, Antonia San Juan s’ha convertit en una de les portaveus com a pacient que pateix càncer i que vol mostrar totes les cares del procés. Fa unes setmanes va passar pel Late Xou de Marc Giró per explicar com es trobava. “Vull deixar una cosa molt clara. L’altre dia algú deia ‘quina manera de vendre’. Jo no venc res, si jo ho fes hauria de cobrar. L’única cosa que faig a les xarxes és desmitificar la paraula càncer, saber que el càncer té cura i que cal tenir voluntat per tirar cap endavant. El que no vull és convertir-me en la imatge del càncer perquè jo soc actriu. No vull que em donin un premi per tenir càncer, el millor premi que em poden donar a mi estant malalta és que em donin feina”, va confessar. I com es troba ara?
En un vídeo molt sincer i proper, l’actriu ha explicat que l’última sessió de químio no ha estat la millor. “L’endemà de la quimioteràpia em vaig notar una mica rara, no m’havia passat abans”. A més a més de sentir nàusees, va notar certa “sensibilitat a les olors”. El remei d’una amiga que també ha passat per aquest procés és llepar un trosset de llimona. “Va ser així i immediatament vaig deixar de sentir nàusees”. També ha explicat que últimament no dorm tan bé, és més intermitent. La seva rutina inclou vint minuts d’exercicis, meditació un bon esmorzar amb productes com papaia, alvocat, pa i cafè amb llet. Un altre dels símptomes que ha notat és els canvis i la sensibilitat per a les olors: “Tot em fa una olor estranya per la quimioteràpia”.
Parlar de la malaltia públicament
L’actriu comparteix aquests videoblogs amb els seus seguidors com si fossen converses amb amigues. En un dels seus vídeos, va sincerar-se sobre la decisió de parlar públicament del càncer, sobretot en el món de la interpretació no sempre és estable per als actors i actrius. “Exposar la meva malaltia públicament no crec que em doni ni més feina ni que m’ho treguin. Senzillament, continuarà igual”, exposa. D’altra banda, no té la sensació que els papers o les feines s’acumulin i troba que el teatre és el seu refugi personal. “Tinc un lloc segur on jo puc pagar les meves hipoteques, puc pagar els meus capritxos, puc pagar-ho tot”, confessa.
En tot cas, Antonia San Juan ha demostrat que davant els problemes, una bona actitud sempre ajuda. Caldrà estar ben atents als seus vídeos per conèixer l’última hora de com avança la seva salut i la lluita contra el càncer.