Antonia San Juan ha rebut la millor notícia possible abans de tancar el seu any més difícil. L’actriu, molt coneguda pel seu paper a la sèrie espanyola La que se avecina, va anunciar el passat mes de setembre que després d’un any patint problemes de gola, els seus metges li havien diagnosticat un càncer. Després de dur a terme les proves necessàries, Antonia San Juan s’ha sotmès al tractament que van recomanar-li els especialistes i ara, pocs mesos després de l’inici d’aquesta lluita, ha anunciat que ha superat la malaltia.
Antonia San Juan revela que ha superat el càncer que patia en un vídeo comunicat molt emotiu
Durant totes aquestes setmanes Antonia San Juan ha compartit el seu viatge lluitant contra el càncer, convertint-se en un exemple de resiliència per posar sempre bona cara tot i ser difícil. El seu perfil d’Instagram s’ha omplert de blogs diaris en què ha compartit la seva rutina, la cara més amarga de la malaltia i una bona actitud positiva que segurament l’han ajudat a superar aquest tràngol personal, malgrat que encara queda feina per fer. L’actriu ha anunciat la bona nova a través d’un dels seus vídeos habituals a Instagram, aquest cop, amb la millor notícia que podria haver rebut abans de tancar el 2025.
“Aquesta notícia podria esperar fins demà, estic emocionada, estic contenta de com he portat tot el procés, tota l’ajuda i el suport que m’heu donat…”, ha començat dient l’actriu amb la veu tremolosa i emocionada. Després dels mesos de quimioteràpia, avui s’ha sotmès a l’última sessió i els resultats que han trobat en les darreres proves no podien ser millors. “Avui he fet l’última químio. Estic molt contenta perquè m’han dit que el tumor ja ha remès, que no tinc metàstasi i que estic curada”, ha explicat visiblement emocionada. Tot i l’alegria que això suposa per a ella i totes les persones que se l’estimen, el tractament encara no ha acabat. “Suposo que ara ve tota la ressaca que es passarà després de tanta medicació”. Durant el vídeo se l’ha vist diversos cops amb les llàgrimes als ulls, recordant una frase que van comentar-li un cop. “Estic tan contenta, però també arriba la incertesa de com serà ara tota la recuperació, la nova vida”.
Antonia San Juan, visiblement emocionada, comparteix la notícia amb els seguidors
Antonia San Juan se sent molt contenta per tot l’amor i el suport que ha rebut els últims mesos, també dels especialistes i els metges que l’han tractat durant la lluita contra la malaltia. “Estic plorant de felicitat”, ha admès amb les llàgrimes caient per la galta. Les últimes setmanes l’hem anat veient introduint nous reptes a la rutina, com tornar a la feina i els escenaris de teatre. “Vull agrair a tots els que m’han acompanyat, els que han sabut respectar el moment en el qual no he volgut compartir tristeses i fer-les jo a casa meva, als metges, a totes les infermeres, auxiliars…“.
“No és qüestió de merèixer i no merèixer, perquè qui no es mereix curar-se? L’important és ser aquí, confiar en la ciència. He tancat els ulls i m’he llançat als seus braços. Gràcies, estic molt contenta. Brindaré amb aigua amb gas per tots vosaltres”, ha finalitzat. Tot plegat, és una de les notícies més boniques que podria rebre l’actriu, tot un exemple de predisposició i resiliència davant l’adversitat.