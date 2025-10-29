Antonia San Juan ha decidit mostrar-se i compartir-ho tot al 100%. L’actriu, molt coneguda pel seu paper a La que se avecina, sorprenia fa unes setmanes anunciant que patia càncer de gola. Després d’arrossegar faringitis cròniques durant molts anys i problemes relacionats amb la zona, va decidir consultar-ho amb el metge. Les proves van donar un diagnòstic inesperat per a la intèrpret, que des que va saber que patia aquesta malaltia, ha demostrat una resiliència i una força constant a través de les xarxes socials. Aquest dimarts, Antonia San Juan ha passat pel sofà del Late Xou de Marc Giró, on se l’ha vist amb els primers efectes físics de la quimioteràpia i on ha parlat obertament del càncer que pateix i com es troba actualment.
Com es troba Antonia San Juan?
La intèrpret demostra dia a dia a través de les xarxes socials les seves ganes de lluitar contra el càncer. Diàriament, comparteix videoblogs amb els seguidors, on comparteix reflexions, explica les coses que ha fet i dona detalls del tractament contra la malaltia. Durant l’entrevista que ha compartit amb el comunicador català ha decidit sincerar-se davant els espectadors de La 1. “El problema sobretot el tinc amb els cabells, han trigat moltíssim ara per pentinar-me”, ha fet broma l’actriu, que ha perdut la totalitat dels cabells per culpa del tractament.
Més enllà de prendre’s aquesta nova etapa amb humor, Antonia San Juan afirma que ho “està portant bé”. “Tinc bon caràcter i sé cuidar-me, porto quatre o cinc dies molt bé, amb molta energia, el cos es va adaptant al tractament i sobretot perquè també em prenc les coses amb molta calma”, confessa. Admet que a l’inici es va espantar quan va rebre la notícia, després arriba una part en què “de manera conscient estàs enfadada” però al final, arriba un moment en què cal assumir-ho.
Antonia San Juan es reivindica al ‘Late Xou’
Antonia San Juan també ha visitat el programa per parlar de l’amor amb el presentador. Allà ha exercit de consellera de l’amor i ha donat detalls de les relacions. “Semblo una coach. Els aconsello que llegeixin, perquè és molt interessant llegir i, com menys llegeixes, més ximple ets, més maldestre et tornes i menys informació tens”, ha reflexionat al final. Durant l’entrevista, però, ha aprofitat per dir que han contactat amb ella per “donar-li premis per tenir càncer” i fer-li entrevistes, i ella ha decidit reivindicar la seva opinió.
#LateXou— La 1 (@La1_tve) October 28, 2025
"Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo"
🗣️ Antonia San Juan pic.twitter.com/eQEkjFdLOj
“Vull deixar una cosa molt clara. L’altre dia algú deia ‘quina manera de vendre’. Jo no venc res, si jo ho fes hauria de cobrar. L’única cosa que faig a les xarxes és desmitificar la paraula càncer, saber que el càncer té cura i que cal tenir voluntat per tirar cap endavant. El que no vull és convertir-me en la imatge del càncer perquè jo soc actriu. No vull que em donin un premi per tenir càncer, el millor premi que em poden donar a mi estant malalta és que em donin feina”, ha expressat. Sigui com sigui, Antonia San Juan ha demostrat un cop més la seva resiliència davant l’adversitat i les ganes de treballar durant el procés contra la malaltia.