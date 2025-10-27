Antonia San Juan ha compartit aquest cap de setmana una notícia molt especial. L’actriu, reconeguda sobretot pel seu paper d’Estela Reynolds a La que se avecina, fa unes setmanes que lluita contra una malaltia duríssima. A través de les xarxes socials va comunicar que havia rebut el diagnòstic de càncer de gola, després de mesos lluitant contra faringitis cròniques que van portar-la al metge per saber quina era la causa. Des que va sortir a la llum que el culpable era un tumor i que faria “tot el possible” per curar-se, la intèrpret publica cada dia vídeos i imatges de la lluita contra la malaltia. La seva visió i com s’ha pres aquest cop dur la vida han generat respostes molt positives dels seguidors, sobretot després de saber que tornaria al teatre aquest cap de setmana.
Antonia San Juan comparteix una emotiva notícia
En el moment en què va anunciar que patia càncer també aprofitava per explicar que s’allunyaria temporalment dels escenaris, tot just quan es trobava amb diversos projectes teatrals entre les mans. Doncs bé, era una notícia molt esperada i per fi s’ha fet realitat. Aquest cap de setmana ha explicat que tornaria als escenaris, això sí, de manera dosificada. “Feliç dissabte, per a mi un dia especial. Avui em reincorporo de manera dosificada a la feina. Em vindrà bé, ho sento així”, es pot llegit en el post.
Ho ha fet a Tenerife, molt a prop de la seva terra natal. “És el primer cop des del juny, que no pujo a un escenari. Hi ha emoció, hi ha una mica de nerviosisme, però és una obra que fa temps que faig”, va explicar. Tot i això, explica que es permet “lapsus” si alguna cosa no surt com hauria de ser.
Els resultats després de tornar a la feina
En un vídeo que ha publicat fa unes hores a través d’Instagram, l’actriu compartia els resultats d’aquest petit retorn a la feina, que han estat molt positius. “Aquesta casa és petita, però a vegades t’adones que cada vegada un necessita menys coses. No necessites 40 parells de sabates, ni 30 pantalons. Ahir tenia molta incertesa, havien passat quatre mesos, estar medicada per fer la funció, tenia por de patir un lapsus…”, explica.
Tot i que hi havia certa por, confessa que va sortir “segura” i això ha estat un “abans i un després en la seva vida”. “Arribar i dormir tota la nit ha estat tan bonic…“. Fa unes setmanes Antonia San Juan compartia amb els seguidors les reflexions més dures d’aquesta nova etapa vital. “Ara vull que apareguin coses noves a la meva vida. He desidealitzat moltes coses i, des que vaig emmalaltir, trepitjo molt més la realitat”. A més a més, aquesta setmana és una de les convidades del programa Late Xou de Marc Giró, on segurament compartirà reflexions i confessions d’aquesta etapa vital. Qui va ser un dels personatges més divertits i estimats pels fans de La que se avecina demostra dia a dia amb els seus vídeos la seva cara més resilient davant l’adversitat.