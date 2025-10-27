Antonia San Juan ha compartido este fin de semana una noticia muy especial. La actriz, reconocida sobre todo por su papel de Estela Reynolds en La que se avecina, lleva unas semanas luchando contra una enfermedad durísima. A través de las redes sociales comunicó que había recibido el diagnóstico de cáncer de garganta, después de meses luchando contra faringitis crónicas que la llevaron al médico para saber cuál era la causa. Desde que salió a la luz que el culpable era un tumor y que haría «todo lo posible» por curarse, la intérprete publica cada día vídeos e imágenes de su lucha contra la enfermedad. Su visión y cómo ha afrontado este golpe duro en la vida han generado respuestas muy positivas de los seguidores, sobre todo después de saber que volvería al teatro este fin de semana.

Antonia San Juan comparte una noticia muy especial | Instagram

Antonia San Juan comparte una emotiva noticia

En el momento en que anunció que padecía cáncer también aprovechó para explicar que se alejaría temporalmente de los escenarios, justo cuando se encontraba con varios proyectos teatrales entre manos. Pues bien, era una noticia muy esperada y por fin se ha hecho realidad. Este fin de semana ha explicado que volvería a los escenarios, eso sí, de manera dosificada. «Feliz sábado, para mí un día especial. Hoy me reincorporo de manera dosificada al trabajo. Me vendrá bien, lo siento así», se puede leer en el post.

Lo ha hecho en Tenerife, muy cerca de su tierra natal. «Es la primera vez desde junio, que no subo a un escenario. Hay emoción, hay un poco de nerviosismo, pero es una obra que hago desde hace tiempo», explicó. Aún así, dice que se permite «lapsos» si algo no sale como debería ser.

Los resultados después de volver al trabajo

En un vídeo que ha publicado hace unas horas a través de Instagram, la actriz compartía los resultados de este pequeño regreso al trabajo, que han sido muy positivos. «Esta casa es pequeña, pero a veces te das cuenta de que cada vez necesitas menos cosas. No necesitas 40 pares de zapatos, ni 30 pantalones. Ayer tenía mucha incertidumbre, habían pasado cuatro meses, estar medicada para hacer la función, tenía miedo de sufrir un lapsus…», explica.

Aunque había cierto miedo, confiesa que salió «segura» y esto ha sido un «antes y un después en su vida». «Llegar y dormir toda la noche ha sido tan bonito…«. Hace unas semanas Antonia San Juan compartía con los seguidores las reflexiones más duras de esta nueva etapa vital. «Ahora quiero que aparezcan cosas nuevas en mi vida. He desidealizado muchas cosas y, desde que enfermé, piso mucho más la realidad». Además, esta semana es una de las invitadas del programa Late Xou de Marc Giró, donde seguramente compartirá reflexiones y confesiones de esta etapa vital. Quien fue uno de los personajes más divertidos y queridos por los fans de La que se avecina demuestra día a día con sus vídeos su cara más resiliente frente a la adversidad.