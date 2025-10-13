Las reflexiones más duras de Antonia San Juan en plena lucha contra el cáncer

Antonia San Juan está decidida a compartir todas las cosas buenas y malas de su lucha contra el cáncer. La actriz, famosa entre otros proyectos por su trabajo en La que se avecina, acudió al médico porque tenía dolor de garganta desde hacía casi un año. Creía que podría estar relacionado con la faringitis crónica que padece, pero las pruebas confirmaron la peor de las noticias, ya que en realidad era un tumor el culpable: «Haré todo lo posible por curarme», decía cuando lo hizo público.

Ahora, ha decidido que compartirá una especie de videoblog a través de su Instagram para explicar cómo está viviendo esta aventura: «En este camino, algún aprendizaje debes hacer. Uno no se enferma y continúa haciendo las cosas que hacía, pero entrar en las nuevas rutinas también tiene encanto«.

Antonia San Juan confiesa que ha cambiado mucho desde que le diagnosticaron cáncer

En su caso, considera que ahora es un buen momento para «reflexionar» y «pensar» qué cosas debe dejar ir: «Los amigos y la familia juegan un papel en esta lucha, pero debe ser un papel amable y no cargante. Hay conversaciones con ellos… No puede ser que te estén preguntando todo el tiempo cómo te encuentras. Si es así, acaban agobiando al enfermo«. «La vida acaba empobreciéndose si todo el tiempo hablas de lo mismo y no puedes llevarlo hacia otro lado porque eso lo deja sin posibilidades», considera.

Ahora mismo, Antonia San Juan confiesa que se está «adaptando» a la nueva circunstancia y a dejar atrás ciertas cosas: «Ahora quiero que aparezcan cosas nuevas en mi vida. He desidealizado muchas cosas y, desde que me enfermé, piso mucho más la realidad«. De todo esto y las muertes que ha podido ver a su alrededor, entiende que este es «el proceso de la vida»: «Debemos ser conscientes de que un día estamos aquí y al día siguiente no«. Y puede parecer duro, pero así es. De hecho, tiene claro y confiesa que asumir todo esto es «muy doloroso«.

Antonia San Juan comparte los cambios que ha experimentado por el tratamiento contra el cáncer | Instagram

En otro de los vídeos que publica, la vemos más arreglada y maquillada porque, ante la adversidad, lo más importante es poner buena cara y enfrentar las malas noticias con una sonrisa. Una Antonia San Juan que confía en que el tratamiento contra el cáncer funcione y pueda recuperarse por completo del peor momento en su salud.