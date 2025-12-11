Antonia San Juan se ha convertido en todo un ejemplo de superación y resiliencia. A principios del pasado mes de septiembre, la actriz conocida por su papel en La que se avecina, anunciaba a través de un vídeo en las redes sociales que padecía cáncer de garganta. Desde entonces, ha convertido sus plataformas en una especie de diario en el que mantiene a sus seguidores bien informados de todo lo que ocurre. Se encuentra en pleno tratamiento contra esta enfermedad que afecta a miles de personas cada año y esta semana se ha sometido a una nueva sesión de quimioterapia que ha decidido compartir públicamente. ¿Cómo se encuentra y qué tal está con el tratamiento?

Antonia San Juan se sincera sobre los efectos de la quimio

El cáncer afecta a muchísimas personas cada año y de hecho, este año La Marató de 3Cat dedica su programa benéfico a esta enfermedad. En todo caso, Antonia San Juan se ha convertido en una de las portavoces como paciente que padece cáncer y que quiere mostrar todas las caras del proceso. Hace unas semanas pasó por el Late Xou de Marc Giró para explicar cómo se encontraba. «Quiero dejar una cosa muy clara. El otro día alguien decía ‘qué manera de vender’. Yo no vendo nada, si yo lo hiciera tendría que cobrar. Lo único que hago en las redes es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura y que hay que tener voluntad para salir adelante. Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer porque yo soy actriz. No quiero que me den un premio por tener cáncer, el mejor premio que me pueden dar a mí estando enferma es que me den trabajo», confesó. ¿Y cómo se encuentra ahora?

Antonia San Juan en el hospital durante una sesión de quimioterapia | Instagram

En un vídeo muy sincero y cercano, la actriz ha explicado que la última sesión de quimio no ha sido la mejor. «Al día siguiente de la quimioterapia me noté un poco rara, no me había pasado antes». Además de sentir náuseas, notó cierta «sensibilidad a los olores». El remedio de una amiga que también ha pasado por este proceso es lamer un trocito de limón. «Así fue e inmediatamente dejé de sentir náuseas». También ha explicado que últimamente no duerme tan bien, es más intermitente. Su rutina incluye veinte minutos de ejercicios, meditación y un buen desayuno con productos como papaya, aguacate, pan y café con leche. Otro de los síntomas que ha notado son los cambios y la sensibilidad para los olores: «Todo me huele extraño por la quimioterapia».

Hablar de la enfermedad públicamente

La actriz comparte estos videoblogs con sus seguidores como si fueran conversaciones con amigas. En uno de sus vídeos, se sinceró sobre la decisión de hablar públicamente del cáncer, sobre todo en el mundo de la interpretación que no siempre es estable para los actores y actrices. «Exponer mi enfermedad públicamente no creo que me dé ni más trabajo ni que me lo quiten. Simplemente, continuará igual», explica. Por otro lado, no tiene la sensación de que los papeles o los trabajos se acumulen y encuentra que el teatro es su refugio personal. «Tengo un lugar seguro donde yo puedo pagar mis hipotecas, puedo pagar mis caprichos, puedo pagarlo todo», confiesa.

En todo caso, Antonia San Juan ha demostrado que ante los problemas, una buena actitud siempre ayuda. Habrá que estar muy atentos a sus vídeos para conocer la última hora de cómo avanza su salud y la lucha contra el cáncer.