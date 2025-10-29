Antonia San Juan ha decidido mostrarse y compartirlo todo al 100%. La actriz, muy conocida por su papel en La que se avecina, sorprendía hace unas semanas anunciando que padecía cáncer de garganta. Después de arrastrar faringitis crónicas durante muchos años y problemas relacionados con la zona, decidió consultarlo con el médico. Las pruebas dieron un diagnóstico inesperado para la intérprete, que desde que supo que padecía esta enfermedad, ha demostrado una resiliencia y una fuerza constante a través de las redes sociales. Este martes, Antonia San Juan ha pasado por el sofá del Late Xou de Marc Giró, donde se la ha visto con los primeros efectos físicos de la quimioterapia y donde ha hablado abiertamente del cáncer que padece y cómo se encuentra actualmente.

Antonia San Juan se sincera después de su regreso a los escenarios | Instagram

¿Cómo se encuentra Antonia San Juan?

La intérprete demuestra día a día a través de las redes sociales sus ganas de luchar contra el cáncer. Diariamente, comparte videoblogs con los seguidores, donde comparte reflexiones, explica las cosas que ha hecho y da detalles del tratamiento contra la enfermedad. Durante la entrevista que ha compartido con el comunicador catalán ha decidido sincerarse ante los espectadores de La 1. «El problema sobre todo lo tengo con el cabello, han tardado muchísimo ahora para peinarme», bromeó la actriz, que ha perdido la totalidad del cabello por culpa del tratamiento.

Antonia San Juan vuelve a la televisión y muestra los efectos del tratamiento contra el cáncer | RTVE

Más allá de tomarse esta nueva etapa con humor, Antonia San Juan afirma que lo «está llevando bien». «Tengo buen carácter y sé cuidarme, llevo cuatro o cinco días muy bien, con mucha energía, el cuerpo se va adaptando al tratamiento y sobre todo porque también me tomo las cosas con mucha calma», confiesa. Admite que al inicio se asustó cuando recibió la noticia, después llega una parte en la que «de manera consciente estás enfadada» pero al final, llega un momento en que hay que asumirlo.

Antonia San Juan se reivindica en el ‘Late Xou’

Antonia San Juan también ha visitado el programa para hablar del amor con el presentador. Allí ha ejercido de consejera del amor y ha dado detalles de las relaciones. «Parezco una coach. Les aconsejo que lean, porque es muy interesante leer y, cuanto menos lees, más tonto eres, más torpe te vuelves y menos información tienes», ha reflexionado al final. Durante la entrevista, sin embargo, ha aprovechado para decir que han contactado con ella para «darle premios por tener cáncer» y hacerle entrevistas, y ella ha decidido reivindicar su opinión.

#LateXou



"Yo no quiero que me den un premio por tener cáncer, yo soy actriz. El mejor premio que me pueden dar, estando enferma, es darme trabajo"



🗣️ Antonia San Juan pic.twitter.com/eQEkjFdLOj — La 1 (@La1_tve) 28 de octubre de 2025

«Quiero dejar una cosa muy clara. El otro día alguien decía ‘qué manera de vender’. Yo no vendo nada, si lo hiciera tendría que cobrar. La única cosa que hago en las redes es desmitificar la palabra cáncer, saber que el cáncer tiene cura y que hay que tener voluntad para seguir adelante. Lo que no quiero es convertirme en la imagen del cáncer porque yo soy actriz. No quiero que me den un premio por tener cáncer, el mejor premio que me pueden dar estando enferma es que me den trabajo», ha expresado. Sea como sea, Antonia San Juan ha demostrado una vez más su resiliencia ante la adversidad y las ganas de trabajar durante el proceso contra la enfermedad.