Tristeza entre los fans de La que se avecina. El actor Jimmy Shaw ha fallecido este sábado 11 de octubre a los 59 años debido a un cáncer de páncreas contra el que llevaba tres años luchando. Nacido en Estados Unidos y formado tanto en disciplinas como teatro y televisión, se trasladó a España para formar una familia y pasar a ser parte de la historia de la televisión española.

Uno de los papeles más reconocidos fue el de Matthew en La que se avecina, un rol que compartió con Cristina Castaño, la actriz que hacía el papel de Judith y que en la serie era su excuñada. De hecho, fue la misma actriz quien hace unas semanas pidió ayuda para poder pagar el tratamiento y la intervención que podían salvarle la vida.

El mensaje emotivo de Cristina Castaño

El trabajo compartido en La que se avecina los hizo muy cercanos y después de conocer la noticia del fallecimiento de Jimmy Shaw, la actriz ha compartido unas palabras muy emotivas para anunciar la muerte de su amigo y compañero de plató.

«Hoy nos ha dejado Jimmy Shaw. Pocas personas he visto luchar por la vida como él. Estamos absolutamente devastados y me cuesta realmente articular un discurso», comienza diciendo en esta carta tan personal que ha publicado en Instagram, junto a una fotografía de ambos. «Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los que pusieron su granito de arena (tanto económico como de buena energía) para poder pagar la operación que teníamos la esperanza, le hiciera ganar la dura batalla contra el cáncer», expone la actriz.

La actriz pidió ayudar para poder pagar la intervención

Fue a finales del mes de septiembre cuando Cristina Castaño pidió ayuda para poder pagar el tratamiento del actor. Explicó que Shaw llevaba tres años luchando contra un cáncer de páncreas, y a pesar de haber estado en remisión, la enfermedad volvió a aparecer. «La esperanza volvió cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto a trabajar y estamos recaudando fondos para poder costear la operación». Una intervención con un precio de 100.000 euros que lamentablemente no ha podido evitar la muerte del actor ante una enfermedad muy dura y complicada.

Cristina Castaño pide ayuda para pagar el tratamiento de su amigo y actor Jimmy Shaw de ‘LQSA’ | Instagram

«Finalmente, no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que ofrecisteis y estoy segura de que Jimmy se lleva todo este afecto que le disteis», explica en esta carta tan emotiva. Además, ha querido dedicar unas palabras muy sinceras, expresando que le hubiera encantado que pudiera conocer a su hijo -ha sido madre hace unos meses de su primer bebé-. «Todo llega, y todos vamos al mismo lugar, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy…», finaliza el post. Una pérdida muy dura para la escena interpretativa que compartió pantalla con él.