La que se avecina vuelve a ser noticia por un titular muy dramático que tiene como protagonista a uno de sus actores. Ricardo Arroyo, quien ha interpretado el papel de Vicente durante un montón de temporadas, está ingresado en una clínica desde hace un par de años. Desapareció de repente y ahora se sabe que fue por culpa de los problemas de salud mental que padece y que lo han colocado en una situación insostenible, hasta el punto de que ha tenido que pedir ayuda. En las primeras declaraciones que concede sobre el tema, el actor reconoce que atraviesa un momento delicado.
El programa de Telecinco, El tiempo justo, ha sacado a la luz que el actor sufre problemas de salud mental por culpa del estrés y la ansiedad que llegó a padecer. Ha tenido que pedir la baja y, desde 2024, se encuentra ingresado en una clínica. El ritmo frenético de trabajo, con jornadas de 12 horas prácticamente cada día, terminó agotándolo. Él mismo ha dado detalles: “Llegó un momento en que dije hasta aquí. Acudí a Urgencias y he ido pasando de una clínica a otra. Para estar recuperado del todo me falta tener memoria, ser un hombre normal que camina bien. Que no me maree, sobre todo, que he tenido casi 20 caídas por la calle. No ha sido la fama, ha sido la prisa la que me ha llevado hasta aquí”.
No es barato detenerte y recuperarte en una de estas clínicas, desgraciadamente: “Estoy pagando unos 3.000 € al mes”, reconoce. Una cifra escandalosa e indignante que, claramente, no puede permitirse todo el mundo. Los médicos le dicen que lo ven mejor, pero también que no se haga ilusiones porque aún le queda camino por recorrer: “Ahora estoy luchando por poder salir. No tenía tiempo para la familia ni para recuperarme”.
Mal rollo entre los actores de La que se avecina?
De todas estas declaraciones, ha sorprendido mucho una parte en la que ha lanzado un dardo hacia sus compañeros de serie. Ricardo, que ha trabajado en La que se avecina desde su inicio, no está notando que se preocupen mucho por él precisamente: “No me he sentido respaldado por mis compañeros de profesión, pues no”. Se ha hablado mucho del aparente mal rollo que hay entre los actores de esta serie, sobre todo después de las entrevistas que han concedido algunos de sus compañeros. Él deja caer que sería todo cierto: “Aquí, cuando tienes popularidad o estás trabajando eres la hostia. Cuando desapareces del grupo, nadie se acuerda de ti”.
Y de esta crítica al sector podemos recuperar alguna de las declaraciones que han hecho sus compañeros. En X (el antiguo Twitter) podemos leer mensajes como este: “El día que se abra el melón de todo lo que pasa en los rodajes de LQSA quizás será historia de la televisión”. Antonia San Juan, por ejemplo, dijo que no había dejado la serie por dinero, sino porque había “una situación” que no le gustaba. O la intérprete Cristina Mediana, por su parte, dejó claro que los actores de aquella serie no eran “amigos”.
El día que se ABRA EL MELÓN de todo lo que se cuece en los rodajes de #LQSA quizás sea historia de la televisión— FRIKITELE Montepinariano🍀🧚 (@frikitele25) February 24, 2026
Cristina Medina, Antonia San Juan, Beatriz Carvajal, Ricardo Arroyo… cada vez son más los actores que dan polémicas declaraciones pic.twitter.com/vCFcrfSmMZ
De momento, los fans de la ficción piden que Ricardo se recupere y que se calme una situación complicada.