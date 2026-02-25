La que se avecina torna a ser notícia per un titular molt dramàtic que té com a protagonista un dels seus actors. Ricardo Arroyo, qui ha interpretat el paper del Vicente durant un munt de temporades, està ingressat en una clínica des de fa un parell d’anys. Va desaparèixerde cop i ara se sap que va ser per culpa dels problemes de salut mental que pateix i que han arribat a col•locar-lo en una situació insostenible, fins al punt que ha hagut de demanar ajuda. En les primeres declaracions que concedeix sobre el tema, l’actor reconeix que travessa un moment delicat.
El programa de Telecinco, El tiempo justo, ha tret a la llum que l’actor pateix problemes de salut mental per culpa de l’estrès i l’ansietat que va arribar a patir. Ha hagut de demanar la baixa i, des del 2024, es troba ingressat en una clínica. El ritme frenètic de feina, amb jornades de 12 hores pràcticament cada dia, va acabar esgotant-lo. Ell mateix n’ha donat detalls: “Va arribar un moment en què vaig dir fins aquí. Vaig acudir a Urgències i he anat passant d’una clínica a una altra. Per estar recuperat del tot em falta tenir memòria, ser un home normal que camina bé. Que no em maregi, sobretot, que he tingut gairebé 20 caigudes pel carrer. No ha estat la fama, ha estat la pressa la que m’ha portat fins aquí”.
No és barat aturar-te i recuperar-te en una d’aquestes clíniques, desgraciadament: “Estic pagant uns 3.000 € al mes”, reconeix. Una xifra escandalosa i indignant que, clarament, no pot permetre’s tothom. Els metges li diuen que el veuen millor, però també que no es faci il•lusions perquè encara li queda camí per recórrer: “Ara estic lluitant per poder sortir. No tenia temps per a la família ni per recuperar-me”.
Mal rotllo entre els actors de La que se avecina?
De totes aquestes declaracions, ha sobtat molt una part en què ha enviat un dard cap als seus companys de sèrie. Ricardo, que ha treballat a La que se avecina des del seu inici, no està notant que es preocupin gaire per ell precisament: “No m’he sentit recolzat pels meus companys de professió, doncs no”. S’ha parlat molt de l’aparent mal rotllo que hi ha entre els actors d’aquesta sèrie, sobretot després de les entrevistes que han concedit alguns dels seus companys. Ell deixa caure que seria tot cert: “Aquí, quan tens popularitat o estàs treballant ets l’hòstia. Quan desapareixes del grup, ningú no s’enrecorda de tu”.
.I d’aquesta crítica al sector podem recuperar alguna de les declaracions que han fet els seus companys. A X (l’antic Twitter) podem llegir missatges com aquest: “El dia que s’obri el meló de tot el que passa als rodatges de LQSA potser serà història de la televisió”. Antonia San Juan, per exemple; va dir que no havia marxat de la sèrie per diners, sinó perquè hi havia “una situació” que no li agradava. O la intèrpret Cristina Mediana, per la seva banda, va deixar clar que els actors d’aquella sèrie no eren “amics”.
El día que se ABRA EL MELÓN de todo lo que se cuece en los rodajes de #LQSA quizás sea historia de la televisión— FRIKITELE Montepinariano🍀🧚 (@frikitele25) February 24, 2026
Cristina Medina, Antonia San Juan, Beatriz Carvajal, Ricardo Arroyo… cada vez son más los actores que dan polémicas declaraciones pic.twitter.com/vCFcrfSmMZ
De moment, els fans de la ficció demanen que Ricardo es recuperi i que es calmi una situació complicada.