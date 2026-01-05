La vida de José Luis Gil va canviar radicalment el mes de novembre de 2021 després de patir un ictus. L’actor, molt recordat pel seu paper a La que se avecina fent d’Enrique Pastor va tenir els fans molt preocupats pel seu estat de salut que el va tenir realment malalt. Encara en plena recuperació, moltes persones es preocupen per ell i es pregunten com està. Quatre anys més tard de l’incident que ha canviat la seva vida personal i professional, és la seva filla Irene qui va actualitzant informacions del seu pare i compartint imatges inèdites que mostren com avança la seva situació fora dels platós, però confiant que en algun moment el puguem tornar a veure dins la pantalla petita. En tot cas, la seva filla Irene ha decidit rebre el 2026 publicant una nova fotografia del seu pare, acompanyada d’un text a les xarxes socials.
Una nova foto de l’actor per rebre el 2026
Ha estat la seva filla Irene qui, un cop més, s’ha encarregat de compartir les novetats de l’estat del seu pare a través del seu perfil d’Instagram amb una foto que mostra com està l’actor.
En aquesta foto es pot veure l’estimat actor de la sèrie amb un petit somriure, una gorra posada i un abric gruixut de color fosc. “Feliç 2026 a tots! Gràcies pels vostres missatges i bons desitjos. Força, humor, ànims i il·lusió per a afrontar el que ens porti aquest nou any, ha escrit en el post. “Aquesta foto és d’avui, passejant, veient els últims moments de les llums, i veient com preparen Madrid per rebre a Ses Majestats els Reis Mags, el seu dia preferit de Nadal. Guardeu un lloc per al tortell que això s’acaba”, ha escrit Irene.
L’actor continua recuperant-se quatre anys després de l’ictus
La vida de l’actor, com dèiem, va fer un gir de 180 graus després de partir l’ictus. Han passat més de quatre anys des que van anunciar aquest ensurt de salut que l’ha allunyat dels platós, malgrat que els seus grans moments a la pantalla encara continuen ben presents. El passat mes de setembre, va ser la mateixa Irene qui va passar pel plató del programa Y ahora Sonsoles per parlar com els havia canviat la vida després d’aquest procés. “La nostra vida ha estat una revolució, estava en la seva plenitud. Quan no tens la teva eina de treball, que és la veu, això costa acceptar-ho. És un camí molt llarg i convé aprendre i sortir, i treure el millor de cadascú. El gran problema que té és l’afàsia. Per a una persona que vivia de parlar, no poder comunicar-se és molt dur”, va explicar en aquesta entrevista del programa d’Antena 3.
Tot i admetre que concedir l’entrevista va suposar “un gran esforç”, pel fet d’exposar-se públicament, el seu objectiu directe era poder parlar de manera oberta i visibilitzar les persones amb Dany Cerebral Adquirit (DCA). Sigui com sigui, poder veure una foto de l’actor sempre és una bona notícia, sobretot per als fans d’aquesta mítica sèrie que estimen el paper que feia com a Enrique Pastor.