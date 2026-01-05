La vida de José Luis Gil cambió radicalmente en noviembre de 2021 tras sufrir un ictus. El actor, muy recordado por su papel en La que se avecina interpretando a Enrique Pastor, tuvo a los fans muy preocupados por su estado de salud que lo tuvo realmente enfermo. Aún en plena recuperación, muchas personas se preocupan por él y se preguntan cómo está. Cuatro años después del incidente que ha cambiado su vida personal y profesional, es su hija Irene quien va actualizando información de su padre y compartiendo imágenes inéditas que muestran cómo avanza su situación fuera de los platós, pero confiando en que en algún momento lo podamos volver a ver en la pantalla pequeña. En todo caso, su hija Irene ha decidido recibir el 2026 publicando una nueva fotografía de su padre, acompañada de un texto en las redes sociales.

Una nueva foto del actor para recibir el 2026

Ha sido su hija Irene quien, una vez más, se ha encargado de compartir las novedades del estado de su padre a través de su perfil de Instagram con una foto que muestra cómo está el actor.

En esta foto se puede ver al querido actor de la serie con una pequeña sonrisa, una gorra puesta y un abrigo grueso de color oscuro. «¡Feliz 2026 a todos! Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos. Fuerza, humor, ánimos e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año, ha escrito en el post. «Esta foto es de hoy, paseando, viendo los últimos momentos de las luces, y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de Navidad. Guardad un lugar para el roscón que esto se acaba», ha escrito Irene.

Cómo se encuentra el actor José Luis Gil? Una nueva foto en plena recuperación | Instagram

El actor continúa recuperándose cuatro años después del ictus

La vida del actor, como decíamos, dio un giro de 180 grados tras sufrir el ictus. Han pasado más de cuatro años desde que anunciaron este susto de salud que lo ha alejado de los platós, aunque sus grandes momentos en la pantalla aún siguen muy presentes. El pasado mes de septiembre, fue la misma Irene quien pasó por el plató del programa Y ahora Sonsoles para hablar de cómo les había cambiado la vida tras este proceso. «Nuestra vida ha sido una revolución, estaba en su plenitud. Cuando no tienes tu herramienta de trabajo, que es la voz, eso cuesta aceptarlo. Es un camino muy largo y conviene aprender y salir, y sacar lo mejor de cada uno. El gran problema que tiene es la afasia. Para una persona que vivía de hablar, no poder comunicarse es muy duro», explicó en esta entrevista del programa de Antena 3.

Aunque admite que conceder la entrevista supuso «un gran esfuerzo», por el hecho de exponerse públicamente, su objetivo directo era poder hablar de manera abierta y visibilizar a las personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA). Sea como sea, poder ver una foto del actor siempre es una buena noticia, sobre todo para los fans de esta mítica serie que aman el papel que hacía como Enrique Pastor.