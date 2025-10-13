Tristesa entre els fans de La que se avecina. L’actor Jimmy Shaw ha mort aquest dissabte 11 d’octubre als 59 anys per culpa d’un càncer de pàncrees contra el que feia tres anys que estava lluitant. Nascut als Estats Units i format tant en disciplines com teatre i televisió, va traslladar-se a Espanya per formar una família i passar a formar part de la història de la televisió espanyola.
Un dels papers més reconeguts va ser el de Matthew a La que se avecina, un rol que va compartir amb Cristina Castaño, l’actriu que feia el paper de Judith i que en la sèrie era la seva excunyada. De fet, va ser la mateixa actriu qui fa unes setmanes que va demanar ajuda per poder pagar el tractament i la intervenció que podien salvar-li la vida.
El missatge emotiu de Cristina Castaño
La feina compartida a La que se avecina els va fer molt propers i després de conèixer la notícia de la mort de Jimmy Shaw, l’actriu ha compartit unes paraules molt emotives per anunciar la mort del seu amic i company de plató.
“Avui se’ns n’ha anat Jimmy Shaw. Poques persones he vist lluitar per la vida com a ell. Estem absolutament devastats i em costa realment articular un discurs”, comença dient aquesta en aquesta carta tan personal que ha publicat a Instagram, al costat d’una fotografia de tots dos. “Per descomptat, agrair a tots i cadascun dels quals vau posar el vostre granet de sorra (tant econòmic com de bona energia) per poder pagar l’operació que teníem l’esperança, li fes guanyar la dura batalla contra el càncer”, exposa l’actriu.
L’actriu va demanar ajudar per poder pagar la intervenció
Va ser a finals del mes de setembre quan Cristina Castaño va demanar ajuda per poder pagar el tractament de l’actor. Va explicar que Shaw feia tres anys que lluitava contra un càncer de pàncrees, i tot i haver estat en remissió, la malaltia va tornar a aparèixer. “L’esperança va tornar quan vam saber que hi ha un doctor a Lisboa que és l’únic que pot operar el cas concret d’en Jimmy, així que tots els seus éssers estimats ens hem posat a la feina i estem recaptant fons per a poder costejar l’operació”. Una intervenció amb un preu de 100.000 euros que malauradament no ha pogut evitar la mort de l’actor davant una malaltia molt dura i complicada.
“Finalment, no va poder ser, però va ser increïble i molt emocionant rebre l’allau de donacions que vau donar i estic segura que Jimmy s’emporta tot aquest afecte que vau donar-li”, explica en aquesta carta tan emotiva. A més a més, ha volgut dedicar unes paraules molt sinceres, expressant que li hagués encantat que pogués conèixer el seu fill -ha estat mare fa uns mesos del seu primer bebè-. “Tot arriba, i tots anem al mateix lloc, així que estic segura que li veuràs abans o després. Vola molt alt, estimat Jimmy…”, finalitza el post. Una pèrdua molt dura per a l’escena interpretativa que va compartir pantalla amb ell.