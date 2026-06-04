Ni vint-i-quatre hores ha trigat l’ex titular del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Manuel García-Castellón, ja jubilat, a demanar la personació com acusació particular en el cas Leire. Així ho ha comunicat, a través d’un escrit registrat al Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, però l’actual titular, el magistrat Santiago Pedraz, ha decidit rebutjar la petició.
En una breu diligència, Pedraz argumenta que en l’escrit de personació presentat pel jutge jubilat, descriu uns fets que es troben en mans de la secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid número 9. És a dir, el jutjat que va encetar les perquisicions i on rau la causa mare que ara mena el jutge Pedraz. Unes diligències que encara no consten acumulades a la causa de l’Audiència Nacional que tot just comença ara a acabar de perfilar-se.
Un jutge a l’objectiu
De fet, García Castellón al·legava que en aquestes diligències el seu nom sortia com un objectiu a investigar per torpedinar la seva activitat judicial, sobretot, al voltant dels casos més mediàtics que portava com la macrocausa Tàndem, on instruïa els negocis i les activitats del comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo. Al capdavall, molt del material de la suposada claveguera del PSOE provenia dels arxius que hi havia en aquest sumari confiscats en els escorcolls domiciliaris d’un dels membres operatius de la policia patriòtica.
En aquest sentit, Garcia Castellon que també va instruir les causes de la trama russa en el Procés, Tsunami Democràtic o l’operació Judes era un dels jutges estrella de l’Audiència Nacional i que més informació podia acumular. Val a dir, que va encetar el procediment per terrorisme contra el president a l’exili Carles Puigdemont, i membres del seu equip com Josep Lluís Alay per les protestes per la sentència. A més, sempre va negar voler imputar l’exsecretària general del PP, Dolores de Cospedal, en la causa Tandem tot i la quantitat d’indicis que apuntaven a la seva participació.