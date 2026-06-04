Ni veinticuatro horas ha tardado el ex titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya jubilado, en solicitar la personación como acusación particular en el caso Leire. Así lo ha comunicado, a través de un escrito registrado en el Tribunal Central de Instancia número 5 de la Audiencia Nacional, pero el actual titular, el magistrado Santiago Pedraz, ha decidido rechazar la petición.

En una breve diligencia, Pedraz argumenta que en el escrito de personación presentado por el juez jubilado, describe unos hechos que se encuentran en manos de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid número 9. Es decir, el juzgado que inició las pesquisas y donde se encuentra la causa principal que ahora dirige el juez Pedraz. Unas diligencias que aún no constan acumuladas en la causa de la Audiencia Nacional que apenas comienza ahora a perfilarse.

Un juez en el objetivo

De hecho, García Castellón alegaba que en estas diligencias su nombre aparecía como un objetivo a investigar para torpedear su actividad judicial, sobre todo, alrededor de los casos más mediáticos que llevaba como la macrocausa Tándem, donde instruía los negocios y las actividades del comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo. Al fin y al cabo, mucho del material de la supuesta cloaca del PSOE provenía de los archivos que había en este sumario confiscados en los registros domiciliarios de uno de los miembros operativos de la policía patriótica.

En este sentido, García Castellón que también instruyó las causas de la trama rusa en el Proceso, Tsunami Democràtic o la operación Judas era uno de los jueces estrella de la Audiencia Nacional y que más información podía acumular. Cabe decir, que inició el procedimiento por terrorismo contra el presidente en el exilio Carles Puigdemont, y miembros de su equipo como Josep Lluís Alay por las protestas por la sentencia. Además, siempre negó querer imputar a la exsecretaria general del PP, Dolores de Cospedal, en la causa Tándem a pesar de la cantidad de indicios que apuntaban a su participación.