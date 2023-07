Villarejo, condemnat a 19 anys de presó per tres peces del cas Tàndem

Després de mesos d’espera, l’Audiència Nacional ha condemnat a 19 anys de presó el comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo. Tot arran del llarg judici per tres peces separades de la macrocausa Tàndem, la Iron, Pintor i Land. En concret, la condemna és per delictes de revelació de secrets d’empresa a la peça Iron i de particulars a la peça Land, a més de per falsedat en document mercantil, mentre que l’ha absolt de suborn en totes dues i d’extorsió en grau de conspiració a la peça Pintor. Tot eren encàrrecs per l’empresa familiar del comissari Cenyt.

En total, han estat jutjades 26 persones, a més de Villarejo, entre ells el seu soci Rafael Redondo, que ha estat condemnat a 13 anys de presó pels mateixos delictes que el comissari. Nou persones més han estat condemnades a penes d’entre tres mesos i 2 anys de presó, -moltes havíen conformat amb fiscalia- mentre que 16 han estat absoltes, entre elles la dona de Villarejo, Gema Alcalá, i el seu fill, José Manuel Villarejo Gil, a més dels policies Constancio Riaño i Antonio Bonilla. En el cas d’Enrique García Castaño, se’l va excloure del judici per malaltia després de patir un ictus. La sentència té 351 pàgines. Villarejo se jugava fins a 109 anys de presó en aquest judici.

Part dispositiva de la sentència amb què condemna Villarejo i el seu soci/QS

“No hi ha suborn”

Curiosament, els magistrats fan una interpretació restrictiva clau per a futurs judicis de la causa Tàndem de les que ja se superen la quarantena de peces. En concret, raonen que no es pot condemnar per suborn amb el benentès que no es donen els requisits d’aquest tipus penal atès que les actuacions que portava a terme el comissari “no els va fer en l’exercici del càrrec ni guardaven relació amb les seves activitats públiques”. És a dir, que no actuava com a funcionari públic, sinó com un privat al servei de les empreses que el contractaven.

En el cas de la peça Iron, es va jutjar a contractació de Villarejo per part del bufet d’advocats Herrero&Asociados per obtenir informació d’un despatx de la competència davant de la sospita que els havia robat la base de dades. La peça Land es basava en la contractació de Cenyt per investigar l’entorn de l’amo de PROCISA per mandat d’una de les seves filles, Susana, en el context d’una pugna familiar per l’herència, mentre que a Pintor es va investigar sobre el mandat dels germans Fernando i Juan Muñoz Támara a Villarejo per demanar informació d’un antic soci, Mateo Martín Navarra i el seu advocat, l’exjutge Francisco Javier Urquía, per resoldre a favor seu un litigi fiscal.

