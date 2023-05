Villarejo apunta que amb el PSOE l’Operació Catalunya hauria sortit millor

Tarda entretinguda, però amb sensació de déjà vu, la d’aquest dimecres a l’estranya sala Sagasta del Congrés dels Diputats. L’esperada primera compareixença de la comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya i la seva branca andorrana no ha complert les previsions dels que volien detalls matemàtics de l’operatiu contra el Procés. Ha estrenat l’estrada de la comissió el comissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo que ha reconegut l’existència d’un pla “dissenyat” pel govern espanyol i pels serveis de seguretat de l’Estat per aturar el Procés independentista. Un operatiu que, per altra banda, va servir per tapar els escàndols i les vergonyes del monarca emèrit. Punxar, però no estripar ha estat l’algoritme del comissari.

El comissari ha parlat sabent molt bé el marge que té per donar detalls, estalviar-los o elucubrar-los. De fet, és conscient que té 50 causes judicials obertes. Villarejo ha esbossat com funcionen els serveis d’intel·ligència i les operacions clandestines, però ha repetit de manera continuada que amb el PSOE, la claveguera vivia millor. De fet, ha apuntat que quan suposadament el govern del PP el van voler matar a la presó, el maig del 2022, amb el “PSOE no hauria fallat”. Un nom ha estat un dels més lloats, el de l’exministre de l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, qui, de fet, el va ascendir a comissari l’any 2010. De fet, ha sentenciat que votarà a Pedro Sánchez, perquè és “el president més valent d’Espanya”. “El PSOE és més seriós”, ha reblat per argumentar que amb Rubalcaba no hauria sortit a la llum tot el que ha sortit d’aquesta operació. “Tots els països maten la gent incòmoda”, ha deixat anar per aclarir com funcionen les clavegueres de l’Estat.

El comissari Villarejo enraona amb el president de la comissió Ferran Bel/Alberto Orta

Per a tothom i per a tots

Villarejo ha protagonitzat Una intervenció carregada d’ironia, o de sarcasme, amb ganes de gresca i amb un punt flamenc de mala llet. Villarejo ha marcat pràcticament les regles del joc de la seva intervenció i ha jugat amb la memòria, la informació i els interessos de cada partit. A la primera de canvi, ha deixat clar la seva sorpresa perquè l’hagin tornat a citar quan sempre se’l tracta de mentider. Villarejo ha començat responent al portaveu socialista sobre la definició de l’Operació Catalunya, advertint que “haurien de preguntar al CNI”. El comissari ha acceptat l’existència de l’Operació Catalunya com un entramat que es dissenya des de dins del govern i, coordinada per la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaria, amb la Guàrdia Civil i el CNI on tothom tenia la seva funció”. “Jo rebia ordres directes del ministre, -aleshores Jorge Fernández Díaz- cap avall” i departia en el dia a dia, amb el seu número dos, Francisco Martínez. Tot i això ha remarcat que Dolores de Cospedal i el president espanyol Mariano Rajoy.

A cada interrogatori, una resposta i un adjectiu a to. A Pablo Echenique, d’Unidas Podemos, l’ha qualificat de “comunista” i ha fugit d’estudi amb les seves requisitòries sobre la “pota mediàtica” de la claveguera policial. Amb els socialistes, ha volgut deixar palès que amb el seu partit es treballava millor i, per tant, ha desactivat la seva tàctica contra el PP. Precisament, als populars els ha obligat a pronunciar les preguntes de manera accelerada en recordar els afers com ara la Gurtel. I a Vox, els hi ha recordat que a espanyol no el guanyen. Amb ERC, Junts, Bildu, el PNB i la CUP ha anat més amb cura i ha dosificat els titulars previsibles. La trama inicial es va encetar contra els Pujol, que ha batejat com a”líder espiritual” i Artur Mas i després contra la resta de líders que podien esperonar el procés independentista. En aquest context, ha subratllat que l’inici de les actuacions va ser quan van rebre informacions que “l’entorn dels Pujol havien passat de demanar el 3% al 7%” per finançar les “estructures d’un futur estat independent”.

Així ha insistit en el fet que l’Operació Catalunya no fabricava proves sinó que preparava dossiers i que la direcció tècnica la portava el CNI i la política la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaria i el ministre Fernández Díaz que ha titllat de “pobre home”. Una operació que va comptar també amb el CNP i la Guàrdia Civil, el braç operatiu dels serveis d’intel·ligència. De fet, ha responsabilitzat l’institut armat de l’ofensiva contra el BPA que va acabar amb el seu tancament per la delegació dels serveis d’intel·ligència. Villarejo ha tornat a abonar la tesi de “l’ensurt” amb l’atemptat del 17-A i ha assegurat que van deixar passar les urnes del Primer d’Octubre per permetre el “folklore” tot i que ha ressaltat que la idea per aturar el referèndum era ocupar els col·legis tres dies abans. Ara la comissió es tornarà a reunir la setmana vinent per acabar d’enllestir el pla de treball. De fet, el president de la comissió Ferran Bel ha decidit limitar les llistes de compareixents a vuit noms.