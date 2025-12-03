El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant l’entrevista d’ahir a RAC1 per demanar a Junts per Catalunya que li torni el seu suport, assegurava que l’executiu havia desclassificat documents sobre l’operació Catalunya. Però la realitat és ben diferent i el desmenteix. La Moncloa no ha desclassificat ni un sol paper que afecti l’operatiu clandestí de la policia patriòtica per aturar el Procés independentista tot i les constants peticions per part de la comissió d’investigació del Congrés.
Val a dir que, des de l’entorn de Sánchez, apunten que el president espanyol es va “confondre”, perquè es referia als documents que afecten la comissió d’investigació, també del Congrés, sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d’agost de 2017. En aquest cas, sí que hi ha hagut dues desclassificacions de documents. De fet, la setmana passada es va lliurar un segon paquet de documents sobre la vida d’Abdelbaki es-Satty, l’imam de Ripoll considerat el cervell de l’atac, després del seu pas per la presó de Castelló.
Des del 22 d’abril
Ara bé, respecte a les demandes de documentació sobre l’operació Catalunya, com ara els documents incorporats al GATI, el sistema policial d’arxiu al núvol, així com altres notes i informes que es van expurgar de la causa Tàndem de l’Audiència Nacional, que investiga les activitats de l’entramat al voltant de l’excomissari d’intel·ligència jubilat José Manuel Villarejo, els membres de la comissió encara esperen resposta. Tant és així que, ara com ara, la comissió està paralitzada.
El passat 22 d’abril, diversos grups van presentar una reclamació a la mesa de la comissió per tal d’impulsar la petició de documents i compareixences pendents. A hores d’ara, encara esperen que els responguin. Val a dir que la comissió ara esperava obrir la segona fase de treball, és a dir, el Catalangate per l’espionatge amb Pegasus i les operacions clandestines connexes que l’independentisme sospita que es van portar a terme durant l’etapa dels governs socialistes. Ara esperen que en el compromís de Sánchez amb Junts aprovi la desclassificació del material reclamat per la comissió.