El tribunal dels Pujol es compromet a estudiar “l’origen polític” del cas

Quarta jornada del judici contra la família Pujol Ferrusola. Una sessió que arribava després de tres jornades de qüestions prèvies, és a dir, “d’audiència preliminar” on s’havien de dirimir les al·legacions de les defenses sobre la competència de l’Audiència Nacional, les prescripcions dels delictes, la vulneració de drets fonamentals com ara el principi d’incriminació, l’aportació de prova i l’incompliment dels terminis d’instrucció. La sala, que presideix José Ricardo de Prada Soalesa, ha decidit demorar la majoria de les qüestions en sentència.
Ara bé, ha admès tota la prova documental demanada i s’ha compromès a estudiar en la resolució “l’origen polític” del cas Pujol, amb relació a l’Operació Catalunya. Per això, les defenses han celebrat que el Tribunal hagi demanat a les parts, la declaració del comissari José Manuel Villarejo a Andorra, en la causa de la querella on està imputat per la justícia del Principat, l’expresident Mariano Rajoy i els seus exministres de l’Interior i Hisenda, Jorge Fernández Díaz, i Cristóbal Montoro.
A més, ha admès cinc testimonis claus implicats en l’operació Catalunya. Així ha proposat a les parts unificar les testificals en una jornada del comissari Marcelino Martín Blas, l’exdirector Adjunt Operatiu, el comissari Eugenio Pino, i els policies Celestino Barroso i Bonificacio Díaz a més del mateix Villarejo. Cinc testimonis clau que han d’aclarir l’origen del cas en la declaració de l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez i la seva relació amb la policia patriòtica així com la captura de pantalla publicada per El Mundo, com a notícia criminis, és a dir, llavor de la instrucció del sumari contra la família de l’expresident.
