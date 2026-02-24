La divuitena jornada del judici contra els Pujol Ferrusola és, definitivament, la que posa el segell de l’operació Catalunya al sumari. El que a l’Audiència Nacional s’ha convingut a descriure com l’origen polític del cas, fins al punt que el tribunal es va comprometre a tenir-lo en compte. D’aquí que la sessió d’aquest dimarts, entremig dels testimonis de l’acusació i els de les defenses, s’hagi citat els cinc homes que portaven la sala de màquines de l’operació clandestina de l’Estat contra el Procés, que, en primera instància, i no de manera casual, es va batejar com a operació Pujol. Un dia per rebre la flor i la nata de la policia patriòtica de l’etapa de Mariano Rajoy a la Moncloa.
Així ha estat que l’exdirector adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino, únic condemnat per l’operació Catalunya arran del cas del pendrive dels Pujol, ha estat el primer policia patriòtic a declarar. Pino, que era el màxim comandament uniformat del cos en aquells moments, s’ha tret les puces de sobre i ha negat tenir qualsevol relació amb el cas Pujol. D’aquesta manera, ha passat la pilota al cap d’Afers Interns de l’època, el comissari Marcelino Martín Blas, i al comissari d’intel·ligència ara jubilat José Manuel Villarejo.
Ara bé, ha apuntat que sí que va aportar la informació dels comptes del Pujol i que no va demanar d’on procedia perquè “aquestes preguntes no es fan a la policia”. Una nota que hauria portat a la UDEF. Pino, però, ha admès que el juny de 2014 va ser en un casament amb Martín Blas i l’amo de la BPA, l’entitat on els Pujol tenien els diners, Higini Cierco. Van ser a la mateixa taula, però van parlar “de tot menys dels Pujol”.