Testimoni sucós al judici contra els Pujol Ferrusola a l’Audiència Nacional. Ha estat el cinquè del matí, el de l’excap d’Afers Interns Marcelino Martín Blas, un dels comandaments operatius dels anys de ferro de l’operació Catalunya. Martín Blas, acompanyat pel seu advocat Antonio Alberca, no només ha respost a les preguntes –a diferència d’Eugenio Pino i de Villarejo–, sinó que ha evidenciat les maniobres de la policia patriòtica contra la família de l’expresident, en el context d’aturar el procés sobiranista.
Martín Blas ha relatat que, l’any 2014, l’aleshores director adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia (CNP) Eugenio Pino, amb qui celebrava una reunió al seu despatx, el va enviar a una trobada a l’Hotel Villamagna, on un informador li donaria documentació important per a una investigació. La trobada es va celebrar allà perquè era molt a prop del despatx de Pino. Va ser amb Joan Pau Miquel, el CEO de la Banca Privada d’Andorra (BPA), l’entitat on els Pujol tenien els diners sense encara declarar a la hisenda espanyola.
Fuster Fabra, a escena
Al cap del temps, l’advocat José María Fuster Fabra –que ara porta la defensa d’un dels acusats del cas Pujol i que llavors portava sindicats del CNP– li va comentar que també era lletrat dels propietaris de la BPA, els germans Higini i Ramon Cierco. En aquest context, li va preguntar si li podia “fer un favor”, si podia saber quin “tipus calb es va trobar a l’Hotel Villamagna amb Joan Pau Miquel”. “Era jo!”, li va dir. Va ser aleshores, que Fuster Fabra li va demanar que muntés una reunió entre el DAO i el seu client, Higini Cierco.
La trobada es va celebrar en un casament, a La Camarga de Madrid, el 23 de juny de 2014. A la mateixa taula van seure Eugenio Pino, Fuster Fabra, Cierco i ell mateix. Pino i Cierco van parlar. En aquesta trobada, que no ha estat negada per Pino tot i que ha intentat fer creure que ell no va pintar res en el cas Pujol, Martín Blas li va donar el seu telèfon personal a Cierco per tal de reunir-se amb Joan Pau Miquel, que li donaria una informació. Joan Pau Miquel hi va contactar i es van trobar. Una reunió on li “va lliurar uns papers, antics, dels anys 30 0 40, sense segell ni signatura, de Pujol o del pare de Pujol, amb un milió”. Aquest document el va aportar al DAO que va dir que “no servia per a res” i el va “estripar”.
Curiosament, dies després d’aquesta trobada es va publicar a El Mundo la captura de pantalla amb els comptes dels Pujol. “Em sembla que aquest document que es va publicar no va ser el que em van donar”, ha aclarit. Martín Blas també ha afegit que l’esposa d’Higini Cierco li va trucar dues o tres vegades per si hi podia fer alguna cosa, perquè “el seu marit perdria el banc”. “Jo no hi puc fer res, soc un simple comissari”, ha explicat que va respondre, tenint present que la BPA estava sota la sospita del Tresor nord-americà per delictes de blanqueig. En definitiva, les defenses han quedat satisfetes perquè Martín Blas ha esbossat com va ser la cadena de transmissió de les ordres per investigar els Pujol. Fuster Fabra, present a la sala com a advocat, ha demanat la paraula per relatar que “els fets que havia explicat no tenen res a veure amb el cas que s’està jutjant”.