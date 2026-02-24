El comissari d’intel·ligència jubilat, i un dels comandaments operatius principals de la policia patriòtica, José Manuel Villarejo, ha declarat en el judici contra els Pujol Ferrusola. El comissari s’ha esforçat a sortir del focus d’una manera prou artificial per treure de polleguera al president del Tribunal, José Ricardo de Prada.
Villarejo ha negat tenir coneixement del cas Pujol ni haver fet cap operació, tot i que, que Eugenio Pino havia explicat abans que tant el comissari com l’excap d’Afers Interns del CNP, Marcelino Martín Blas havien dut a terme diverses accions, com per exemple, acompanyar Victòria Àlvarez a declarar davant la policia per la seva relació amb la família de l’expresident. Villarejo ha assegurat que només va tenir coneixement del cas Pujol a través de “chascarrillos”, en el sentit de “tafaneries”.
El tribunal ha hagut de cridar l’atenció diverses vegades al comissari per les seves respostes renuents, evasives o amb comentaris personals afegits. En tot cas, Villarejo ha recordat que les seves notes d’intel·ligència han estat avalades per la fiscalia i els jutges en les seves diverses causes. Una afirmació que les defenses ja han emmagatzemat.
