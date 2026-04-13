Aquest matí tercera jornada del judici de l’operació Kitchen ha començat amb energia. La seu de Garcia Guitérrez de l’Audiència Nacional ha tingut un protagonista excepcional, l’expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. L’encarregat ha estat un dels principals investigadors de l’operació de la claveguera policial per aconseguir al marge de la legalitat els documents de l’extresorer del PP, Luis Bárcenas, amb informació financera molt delicada del partit, batejats com a “papers de Bárcenas”.
Així l’instructor del Cos Nacional de Policia, amb TIP 111470, que té tot el sumari al cap, ha estat el segon policia a seure a l’estrada. De fet, el primer només ha servit perquè les defenses introduissin el dubte de la cadena de custòdia i sobre la legalitat de l’obtenció de la prova incriminatòria, com els àudios. L’instructor ha desglossat de quina manera es va dur a terme la investigació de la peça separada 7 de la macrocausa Tàndem, és a dir, l’operació Kitchen.
En aquest sentit, l’investigador ha detallat com va triangular les diferents fonts de prova, és a dir, àudios, notes de treball, rebuts i les agendes confiscades en els domicilis de l’excomissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo. En aquest punt, ha estat el moment en què el fiscal del cas, Carlos de Rivas, li ha preguntat per un nom recorrent dels àudios i els seus atestats i informes “el asturiano”.
Qui és “el asturiano”?
El policia no ha dubtat ni un segon. De fet, només ha fet una paradinha conscient de la importància de la resposta. “El asturiano és Mariano Rajoy”, ha afirmat amb convicció. El silenci de la sala es podia tallar amb un ganivet. Però el policia, gat vell, ha afegit argumentari. De fet, li ha dit a la presidenta del Tribunal, Teresa Palacios, que era conscient que una “afirmació així no es podia de fer a la lleugera”. Per tant, ha procurat avalar la seva sentència aportant tres atestats en els quals apareix en concepte “asturiano”.
Així, ha indicat que un primer atestat on apareixia era una conversa amb Francisco Martínez, secretari d’Estat de Seguretat amb Jorge Fernández Díaz de ministre de l’Interior. Per altra banda, una conversa amb l’advocat Javier Iglesias i, en tercer terme, una trobada sopar amb Ana Rosa Quintana. També ha explicat, a petició de la fiscalia que “N1” acrònim de Número 1, era el ministre Fernández Díaz i el “N2”, Francisco Martínez. Per altra banda, ha recordat que el ‘fitxatge’ del xofer de Bárcenas com a talp, amb fons reservats, en Sergio de los Ríos, es va intentar en primer terme, pel comissari Enrique García Castaño, alies “el Gordo” però no va reeixir, fins que no va mediar, José Manuel Villarejo.
