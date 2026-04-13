Esta mañana, la tercera jornada del juicio de la operación Kitchen ha comenzado con energía. La sede de García Gutiérrez de la Audiencia Nacional ha tenido un protagonista excepcional, el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El encargado ha sido uno de los principales investigadores de la operación de las cloacas policiales para conseguir al margen de la legalidad los documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, con información financiera muy delicada del partido, bautizados como «papeles de Bárcenas».

Así, el instructor del Cuerpo Nacional de Policía, con TIP 111470, que tiene todo el sumario en la cabeza, ha sido el segundo policía en sentarse en el estrado. De hecho, el primero solo ha servido para que las defensas introdujeran la duda de la cadena de custodia y sobre la legalidad de la obtención de la prueba incriminatoria, como los audios. El instructor ha desglosado de qué manera se llevó a cabo la investigación de la pieza separada 7 de la macrocause Tándem, es decir, la operación Kitchen.

En este sentido, el investigador ha detallado cómo trianguló las diferentes fuentes de prueba, es decir, audios, notas de trabajo, recibos y las agendas confiscadas en los domicilios del excomisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo. En este punto, ha sido el momento en que el fiscal del caso, Carlos de Rivas, le ha preguntado por un nombre recurrente de los audios y sus atestados e informes «el asturiano».

Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz en la presentación del libro del exministro del Interior/ Jesús Hellín / Europa Press

¿Quién es «el asturiano»?

El policía no ha dudado ni un segundo. De hecho, solo ha hecho una paradinha consciente de la importancia de la respuesta. «El asturiano es Mariano Rajoy», ha afirmado con convicción. El silencio de la sala se podía cortar con un cuchillo. Pero el policía, viejo zorro, ha añadido argumentario. De hecho, le ha dicho a la presidenta del Tribunal, Teresa Palacios, que era consciente de que una «afirmación así no se podía hacer a la ligera». Por lo tanto, ha procurado avalar su sentencia aportando tres atestados en los cuales aparece el concepto «asturiano».

Así, ha indicado que un primer atestado donde aparecía era una conversación con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz de ministro del Interior. Por otro lado, una conversación con el abogado Javier Iglesias y, en tercer lugar, una cena con Ana Rosa Quintana. También ha explicado, a petición de la fiscalía, que «N1» acrónimo de Número 1, era el ministro Fernández Díaz y el «N2», Francisco Martínez. Por otro lado, ha recordado que el ‘fichaje’ del chófer de Bárcenas como topo, con fondos reservados, en Sergio de los Ríos, se intentó en primer lugar, por el comisario Enrique García Castaño, alias «el Gordo» pero no tuvo éxito, hasta que no intervino, José Manuel Villarejo.

Nuevos datos, 21 57 de 23 de septiembre