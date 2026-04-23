Un testimonio que era previsible. Y no ha fallado. El expresidente español, Mariano Rajoy, ha testificado este jueves por la mañana en el juicio de la operación Kitchen, citado por las acusaciones populares de PSOE y Podemos. En un interrogatorio muy acotado por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que rechaza convertir la sala del juicio oral en un plató mediático y político. El testimonio de Rajoy era importante, porque su nombre ha salido varias veces en el juicio. Por ejemplo, por parte del inspector de policía que dirigió la investigación judicial de la presunta trama parapolicial para conseguir información delicada sobre la financiación irregular del PP que tenía el extesorero de la formación, Luis Bárcenas.

Rajoy ha negado cualquier «operación política» para robar los famosos papeles de Bárcenas por parte de la cloaca policial por orden del Ministerio del Interior, que dirigía Jorge Fernández Díaz, acusado en el juicio. El exlíder del PP y expresidente del gobierno español ha insistido en que solo conocía «la operación policial, totalmente legal» que destapó la trama Gürtel, que siguió la pista del dinero de Bárcenas para encontrar quiénes eran sus «testaferros». Rajoy también ha calificado de «absolutamente falso» haber destruido un sobre entregado por Bárcenas con información de la contabilidad en «B» de los populares.

Mariano Rajoy, durante su declaración. Alberto Ortega / Europa Press

Como los «Toreros muertos»

Rajoy ha descartado que Luis Bárcenas tuviera documentación comprometida sobre su persona. «Mi tranquilidad es total y absoluta», ha sentenciado. «No creo que la tuviera, la habría difundido, como difundió otros documentos», ha añadido. De hecho, Rajoy ha circunscrito su relación con Bárcenas en «el ámbito profesional» y ha recalcado que ya estaba en el PP cuando él fue elegido presidente. Al fin y al cabo, según Rajoy, Bárcenas nunca fue una persona de su «confianza». También ha negado que el exgerente del PP, Cristóbal Páez, le informara de la contabilidad B de la formación.

Rajoy sí ha admitido haber enviado el famoso mensaje a Bárcenas con el texto «Luis, sé fuerte». En este sentido, ha remarcado que lo recuerda porque lo publicaron continuamente durante años. Por otra parte, ha evitado dar explicaciones sobre otro SMS donde le decía: «Hacemos lo que podemos». «Hace más de 15 años y no lo recuerdo», ha enfatizado. También ha negado que intimidara o presionara a Bárcenas respecto a sus declaraciones judiciales. A preguntas del abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, ha negado cualquier relación con el comisario. Además, le han formulado preguntas sobre la supuesta operación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para sacar a Villarejo de la circulación por el «pulso que le hacía al Estado». También ha negado haber enviado mensajes al comisario.

Uno de los puntos irónicos de la declaración ha sido cuando Rajoy ha hecho como la famosa canción de Els Toreros Muertos que decía «¡Yo no me llamo Javier, deja ya de joder!«. Ha sido cuando le ha preguntado la acusación del PSOE si sabía que le decían «El Barbas«, «El Asturiano» o «M.Rajoy». «Yo me llamo Mariano Rajoy, como lo sabe todo el mundo, y luego cada cual me llama como quiere», ha replicado. También ha detallado, recordando su etapa como ministro del Interior, que entre las funciones del cargo no está saber nada de confidentes, ni de operaciones ni de fondos reservados.