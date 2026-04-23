Un testimoni que era previsible. I no ha fallat. L’expresident espanyol, Mariano Rajoy, ha testificat aquest dijous al matí al judici de l’operació Kitchen, citat per les acusacions populars de PSOE i Podemos. En un interrogatori molt acotat per la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que rebutja convertir la sala de la vista oral en un plató mediàtic i polític. El testimoni de Rajoy era important, perquè el seu nom ha sortit diverses vegades en el judici. Per exemple, per part de l’inspector de policia que va dirigir la investigació judicial de la presumpta trama parapolicial per aconseguir informació delicada sobre el finançament irregular del PP que tenia l’extresorer de la formació, Luis Bárcenas.
Rajoy ha negat qualsevol “operació política” per robar els famosos papers de Bárcenas per part de la claveguera policial per ordre del Ministeri de l’Interior, que dirigia Jorge Fernández Díaz, acusat en el judici. L’exlíder del PP i expresident del govern espanyol ha insistit que només coneixia “l’operació policial, totalment legal” que va destapar la trama Gürtel, que va seguir el rastre dels diners de Bárcenas per trobar qui eren els seus “testaferros”. Rajoy també ha titllat “d’absolutament fals” haver destruït un sobre lliurat per Bárcenas amb informació de la comptabilitat en “B” dels populars.
Com els “Toreros muertos”
Rajoy ha descartat que Luis Bárcenas tingués documentació compromesa sobre la serva persona. “La meva tranquil·litat és total i absoluta”, ha sentenciat. “No crec que en tingués, l’hauria difós, com va difondre altres documents”, ha afegit. De fet, Rajoy ha circumscrit la seva relació amb Bárcenas en “l’àmbit professional” i ha recalcat que ja hi era al PP quan ell va ser elegit president. Al capdavall, segons Rajoy, Bárcenas mai no va ser una persona de la seva “confiança”. També ha negat que l’exgerent del PP, Cristóbal Páez, l’informés de la comptabilitat B de la formació.
Rajoy sí que ha admès haver enviat el famós missatge a Bárcenas amb el text “Luis, sé fuerte”. En aquest sentit, ha remarcat que el recorda perquè el van publicar contínuament durant anys. Per altra banda, ha tirat pilotes fora sobre un altre SMS on li deia: “Fem el que podem”. “Fa més de 15 anys i no ho recordo”, ha emfatitzat. També ha negat que intimidés o pressionés Bárcenas de cara a les seves declaracions judicials. A preguntes de l’advocat del comissari José Manuel Villarejo, Antonio Cabrera, ha negat cap relació amb el comissari. A més, li ha formulat preguntes sobre la suposada operació del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) per treure Villarejo de la circulació pel “pols que li feia l’Estat”. També ha negat haver enviat missatges al comissari.
Un dels punts irònics de la declaració ha estat quan Rajoy ha fet com la famosa cançó de Els Toreros Muertos que deia “¡Yo no me llamo Javier, deja ya de joder!“. Ha estat quan li ha preguntat l’acusació del PSOE si sabia que li deien “El Barbas“, “El Asturiano” o “M.Rajoy”. “Jo em dic Mariano Rajoy, com ho sap tothom, i després cadascú em diu com vol”, ha replicat. També ha detallat, recordant la seva etapa com a ministre de l’Interior, que entre les funcions del càrrec no hi ha saber res de confidents, ni d’operacions ni de fons reservats.