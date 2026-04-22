Batussa entre el tribunal del cas Kitchen i l’advocada del PSOE per Cospedal

Nova sessió vespertina a la seu Garcia Gutiérrez de l’Audiència Nacional del judici de l’operació Kitchen. Però més que una jornada d’un judici ha semblat una classe de dret processal impartida amb la contundència d’un episodi de Pressing Catch. Déu n’hi do, la batussa de la presidenta del Tribunal, la magistrada Teresa Palacios, amb la lletrada del PSOE, Gloria de Pascual que, val a dir, no ha tingut precisament la millor tada de la seva vida. La tensió ha anat in crescendo durant les poc més de dues hores de la sessió fins que Palacios ha sortit de polleguera arran de l’interrogatori que ha intentat formular a Ignacio López del Hierro, exmarit de Dolores de Cospedal, que ha acabat de males maneres.
La jornada s’havia programat pels interrogatoris dels testimonis de les acusacions populars del PSOE i de Podemos. Així, s’havien d’enfilar a l’estrada l’advocat Javier Iglesias, alies “El Largo” a més de López del Hierro, amic personal del comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, acusat en el cas. Eren dos dels testimonis que brillaven a la llista en una vista oral que busca aclarir com i de quina manera, la claveguera policial va actuar per ordre de la cúpula del ministeri de l’Interior, per aconseguir els famosos “papers de Bárcenas”. És a dir, aconseguir de manera clandestina, la documentació que acreditava la corrupció del finançament del PP.
Però ha estat una tarda que se la podien haver estalviat, més inútil que les instruccions d’un xampú. De fet, el ministeri fiscal ha estat un convidat de pedra que semblava gaudir amb els estira i arronsa del tribunal amb els advocats de les acusacions populars. Un detall interessant és que avui a la sala no han estat presents ni Francisco Martínez, ni José Manuel Villarejo, amb peculiars relacions personals amb els testimonis. Espanya, a vegades, també és un país molt petit.
De “L’Albondiguilla” a l’home de Hitchcock
La jornada ha començat amb la testifical de Arturo González Panero, un veí de Villarejo i regidor al seu poble, Boadilla del Monte, condemnat per la Gürtel i conegut com “El Albondiguilla”, demanat per l’acusació popular de Podemos. Segons ha relatat, el comissari el va assessorar quan era investigat i li va recomanar que denunciés les pressions que, a priori, rebia de Bárcenas per adjudicar contractes municipalsUn cop s’ha avançat l’interrogatori, la magistrada Palacios, ha vist que la cosa sortia de mare i ha arrufat el nas, considerant que el testimoni no tenia res a veure directament amb la causa concreta de la Kitchen. I s’ha acabat abruptament. En segon terme, s’ha enfilat Javier Iglesias, alies El Largo. Un reconegudíssim advocat de Madrid que ha estat advocat de la dona de Villarejo i de Mariano Rajoy. Un habitual a les agendes del comissari. El mal nom de “El largo” no li ve només per la seva estatura, sinó perquè la sap més llarga que un marxant. I avui ho ha desmostrat.
Iglesias ha actuat com James Stewart a L’home que sabia massa, la fabulosa cinta d’Alfred Hitchcok. Amb un posat professional, un punt desafiant, que Palacios li ha fet relaxar, ha assegurat que “no pensava respondre cap pregunta” acollint-se al dret del secret professional. Palacios li ha retret el “pensava” perquè qui ha de decidir si declara o no és el tribunal. Iglesias ha deixat anar els noms que volia, la dona de Villarejo i els contactes que havia tingut com advocat, havia estat lletrat de Mariano Rajoy.
Ha brandat la llei i un informe del Col·legi d’Advocats de Madrid conforme tenia el dret a mantenir el silenci. El Tribunal s’ho ha empassat a mitges i ha arribat a una solució d’empat. L’ha eximit de testificar per avui a canvi de justificar fil per randa quines relacions professionals li impedeixen declarar. Iglesias ha anunciat que presentarà un escrit. A Palacios no li ha fet el pes però ho acceptat, amb respecte, per facilitar la tasca del Tribunal. Iglesias ha tornat a l’atac afirmant al tribunal que si Luis Barcenas i la seva dona Rosalía Iglesias l’eximien del secret professional respondria sobre totes les converses. Palacios ha tancat la polèmica amb un “ponderarem” no sense estirar-li les orelles per la seva aptitud.
Esbroncada amb l’exmarit de Cospedal
La testifical d’Ignacio López del Hierro, exmarit Cospedal, ha fet esclatar la gresca entre la presidenta del Tribunal i la lletrada del PSOE. Palacios li ha recordat que havia estat investigat i que tenia dret a testificar acompanyat d’un advocat. López del Hierro ha volgut continuar però la magistrada ha volgut lligar curt l’interrogatori oferint un placatge constant a Gloria de Pascual. López del Hierro ha explicat que va concertar una trobada a la seu del PP per presentar Villarejo i la seva exesposa perquè el comissari “tenia interès”.
“Volia conèixer la meva dona i la meva dona no va posar inconvenient”, ha defensat. Segons López del Hierro, a qui la policia patriòtica l’identifica com “El Polla”, Villarejo mai li va parlar de la Kitchen ni de Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas que feia de talp per a la policia patriòtica. “Em vaig assabentar per la premsa”, ha referit. També ha limitat a personal l’amistat amb Villarejo perquè mai li va fer cap encàrrec.
A mida que la lletrada li formulava preguntes, Palacios anava marcant el terreny de joc ensenyant targetes grogues, fins que l’advocada s’ha queixat obertament de la conducta de la magistrada. “Si no paren d’interrompre’m és impossible”, ha arribat a dir de Pascual que ha fet dir a través de la xarxa el mòbil de l’exmarit de Cospedal. “Jo he de controlar l’interrogatori i la seva procedència”, ha sentenciat Palacios deixant clar qui mana a la sala. Una sortida de to que venia d’una tarda intensa que semblaven els debats entre el professor Miyagi i Daniel San de Karate Kit, però, sense gens de bon rotllo.
I la UDEF?
Possiblement, el testimoni més interessant de la tarda ha estat el de Javier García Losada, comissari general de Policia Judicial entre 2012 i 2013, que ha defensat la feina de Manuel Morocho, que va ser l’investigador principal del cas Gürtel. “¿Com he d’intentar, jo ni ningú, de dir-li a Morocho o a qui sigui que elimini M. Rajoy o que M. Rajoy suposadament s’està referint, en aquest cas, al president de Govern? Això és absolutament absurd!”, ha exclamat Losada.
En aquest sentit, sí que ha especificat al tribunal que a Morocho possiblement se li hauria recomanat que abans de concloure que “M.Rajoy” va cobrar diners en negre del PP lliurats per Bárcenas, calia sotmetre els papers a unes perícies per saber si eren correctes o vàlids. De tota manera, ha recordat que Morocho actuava com a policia judicial i poca cosa podien fer els superiors, perquè es debia al jutge instructor. Losada ha assegurat que de cap manera la Direcció Adjunta Operativa li va oferir l’ajuda de Villarejo per investigar la Gürtel. La jornada ha quedat amb un regust a esbroncada a l’espera que dijous testifiquin Cospedal i M. Rajoy.