La casa nostra arribarà a 3Cat per partida doble aquest dilluns, 8 de juny. La sitcom estrenarà la segona temporada a la plataforma digital, mentre que també emetran els capítols anteriors a través del prime time de TV3. Per tal d’escalfar motors, la cadena ha organitzat una preestrena amb la premsa que ha permès que coneguem, des de dins, com seran els catorze episodis nous que han preparat en temps rècord. El titular? La història serà “molt més boja” perquè els han donat “carta blanca” en l’ús que volguessin fer de l’humor i això els ha permès tenir “possibilitats infinites“.
Hi havia moltes ganes de tornar a veure una sèrie així en català, una nostàlgia que s’ha vist reflectida en una acollida boníssima. Només cal fixar-nos en les xifres, ja que la primera temporada és a tocar dels dos milions de reproduccions i no han passat ni nou mesos des de la seva arribada al catàleg. Des de l’equip de direcció i guionistes ens confirmen, en declaracions a El Món, que estan “molt satisfets” perquè van començar aquesta idea amb por: “El nostre eslògan era el format en si, un format molt arrelat a la cultura catalana que generava moltes expectatives“.
De fet, no amaguen que s’emmirallen en Plats Bruts i, des del Departament de Ficció de 3Cat, ens confirmen a aquest diari que la intenció és que aquesta sèrie sigui “de llarga capitulació“. No poden dir obertament que ja tinguin al cap una tercera temporada, però ens reconeixen que el consideren “un producte d’èxit” i confien poder continuar-la endavant.
Què passarà en la segona temporada de La casa nostra?
Sense voler fer espòilers, què avancen des de la cadena sobre aquesta segona temporada? Un dels titulars és la incorporació d’un parell d’actors a la colla inicial. Es tracta d’Íria Sena, que interpretarà la neboda de la Candela, i David Bagès com a futur cap de l’Èric. El Món ha pogut parlar amb la primera, que té el repte d’intentar captar públic més jove a la sèrie amb un personatge de 17 anys que parla amb l’argot típic d’aquesta edat… molt allunyat de la resta de personatges que ni tan sols l’entenen quan parla: “El 90% de les paraules i expressions que fa servir el meu personatge jo també les faig servir en el meu dia a dia. A la sèrie ho portem a l’extrem perquè ho requereix el mateix format de la sitcom, però és així és com parlem els joves encara que sembli molt exagerat!“, ens defensa.
La comèdia romàntica de situació arrancarà amb una mala notícia, que la història d’amor entre el Miqui (Marc Rius) i la Berta (Paula Malia) no arribarà a bon port. Hauria estat massa fàcil que la relació funcionés des del principi i, en comptes d’això, afegiran humor a dos amics que passaran de voler estar junts a no voler ni tan sols coincidir. Una de les proves més evidents les trobarem en un capítol que obligarà l’Èric (Adrian Grösser) a organitzar dues festes d’aniversari el mateix dia -i parar boig- per no molestar cap dels dos. I d’aquí, a trames tan bones com la del capítol on els faran viure una apagada general com la que vam viure tots l’abril de l’any passat.
Jordi Évole i Helena García Melero, alguns dels cameos a La casa nostra
Els directors Dani de la Orden i Eduard Solà deixen clar que la incorporació de personatges serà clau, que els cameos de famosos aportaran molt i que els capítols seran “molt més originals“. Ara que els teleespectadors ja coneixen i estimen els protagonistes, la idea és que “evolucionin” i es posin a prova. Un exemple? Que la mare del Miqui, la Pilar (Llum Barrera) s’apunti a Belles Arts.
Pel que fa a aquestes aparicions puntuals de famosos, podem avançar la presència de Jordi Évole en el segon capítol o l’aparició estel·lar d’Helena García Melero. El grup d’actors ha reconegut que van patir amb el presentador de La Sexta perquè era “un suïcidi” que s’animés a jugar en una sitcom quan tothom sap que pateix narcolèpsia i, per tant, pot perdre el coneixement quan riu molt. Per a la presentadora del Tot es mou tot han estat floretes, ja que els va obrir el plató del programa i van riure de valent amb ella. També destaquen noms tan coneguts com Jordi Coll, Xavi Espinosa, Laia Manzanares o Anna Bertran entre d’altres.
Marc Rius i Nuria Casas, una exparella a la ficció que no acaba de separar-se del tot
Diu molt que els actors hagin coincidit en el fet que els ha costat “molt més” aguantar el riure mentre gravaven, una mostra més que aquesta pot ser una temporada hilarant. També el protagonista, en Marc Rius, ens ho destaca en una entrevista per a El Món que aprofita per explicar com li aniran les coses per al Miqui en aquesta nova fornada d’episodis: “El Miqui creixerà i començarà a entendre que el caos de la seva vida potser sí que se’l provoca ell“. L’actor interpreta el típic arquetip de sitcom, el protagonista romàntic, tòxic, egocèntric i victimista que tant fa riure: “Ell vol fer les coses molt bé, però la vida li posa molt difícil“. Ens confessa que molts li diuen que sembla una barreja del Ted Mosby de How I met your mother i el Ross de Friends, dos personatges icònics dels quals han begut clarament per a la seva creació. En aquesta temporada, començarà un pòdcast que li permetrà entrevistar famosos. Li anirà bé? “No, evidentment que no… bàsicament perquè res no li surt bé“.
Molts donaven per fet que Nuria Casas deixarà d’aparèixer a La casa nostra després del final de la primera temporada, però la Ruth continuarà ben present a la vida del Miqui. L’actriu interpreta l’exparella del protagonista, una noia ambiciosa i amb mala llet que no el tracta massa bé… però que tampoc no el vol deixar anar. Ella mateixa reconeix, en aquesta preestrena, que la idea que envolta al personatge és aportar encara més mala sort al Miqui: “La Ruth apareix quan menys t’ho esperes, quan creus que la cosa ja no podria anar pitjor… arriba ella“. No és un personatge gaire estimat, tenint en compte com és de dolenta amb ell. I, de fet, ens confessa que l’ha arribat a aturar gent pel carrer per dir-li que els cau pitjor des que fa aquest personatge: “A mi m’és igual, m’encanta la Ruth i crec que també genera molta empatia encara que sigui una malparida“.
La sèrie s’estrenarà el pròxim dilluns i tot fa pensar que tornarà a gaudir d’un èxit molt bo. La sèrie està ben feta, retorna el format de la sitcom a Catalunya i ofereixen una desconnexió de mitja horeta amb riures i picades d’ullet hilarants. Si la tercera temporada es confirma tan ràpidament com aquesta segona, està per veure.