La Marató de 3Cat del 2025, dedicada al càncer, ha tancat la 34a edició amb un marcador final de 14.425.548 euros. Tenint en compte que el dia d’emissió del programa, el 14 de desembre, el marcador provisional va ser de 9,7 milions; la recaptació final s’ha incrementat amb prop de 4,7 milions d’euros més que és una boníssima quantitat. Lluís Bernabé, el director de la Fundació, ha manifestat la seva satisfacció per un resultat que permetrà “avançar” en la qualitat i esperança de vida dels pacients.
Gràcies a les 3.051 activitats i les 6.349 sessions per a 232.000 joves que s’ha organitzat al llarg d’aquest any, la conscienciació ha estat màxima. I és que La Marató destinarà els donatius a sensibilització social i recerca científica per avançar en reptes com la detecció precoç, els tractaments i el diagnòstic, contribuir a una cirurgia més precisa i ampliar el coneixement sobre l’origen de la metàstasi, entre altres objectius. Tots aquests diners, doncs, contribuiran a la detecció precoç, al diagnòstic i tractament o a l’abordatge integral del càncer.
A més a més, contribuirà a comprendre millor els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de resistències i a impulsar noves línies terapèutiques. Expliquen des de la cadena, per una altra banda, que la Fundació finançarà els projectes més ben valorats entre els 201 treballs que van presentar-se a la convocatòria. L’avaluació la duen a terme experts internacionals i està coordinada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.
En paral·lel, poden presumir que el teixit associatiu hagi organitzat 3.051 activitats populars en 732 poblacions, amb més d’un milió de participants. Tot un èxit que se suma a les 22 hores de directe que van fer-se en una programació multicanal.
La pròxima edició de La Marató estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars
En la pròxima edició, la d’enguany que se celebrarà el 13 de desembre, tots els continguts estaran dedicats a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. El motiu és clar, que impacten de manera molt intensa en la qualitat de vida i en l’autonomia de les persones afectades i també en el seu entorn cuidador.
De fet, A Catalunya s’estima que les malalties neurodegeneratives afecten unes 250.000 persones i les neuromusculars uns 44.000 pacients. La mortalitat aproximada de 30.000 i 1.400 persones respectivament, així que no és un tema baladí. La Marató posarà el focus en la recerca del sistema neurològic i en la necessitat de cuidar el cuidador, peça clau en el suport i l’atenció a aquests pacients.