La Marató de 3Cat sobre el càncer: Ramon Pellicer, Julia Otero i molts famosos

La Marató de 3Cat se centrarà, aquest 2025, en el càncer. Aquesta serà la cinquena vegada que recaptin diners per a aquesta malaltia, però des de la cadena han deixat clar que la tria està més que justificada perquè encara hi ha molta lluita a fer contra un problema de salut que ens afecta a tots més directa o indirectament. El titular és impactant: 1 de cada dos homes patirà càncer a la seva vida, mentre que 1 de cada tres dones també ho acabarà fent. Cada mitja hora mor una persona de càncer, cosa que explica el desig de dedicar-hi encara més esforços i diners. Sobretot ara, que la recerca és més necessària que mai perquè la comunitat científica pronostica que hi haurà un increment en la seva incidència. De fet, s’espera que aquest 2025 hi hagi un 2% més de casos.
Ramon Pellicer estarà al capdavant de la 34a edició de l’espai solidari de TV3, que tindrà més de 17 hores de directe, i aquest matí s’han donat tots els detalls de la campanya i la gala que s’emetrà el 14 de desembre. A la ràdio? Roger Escapa tindrà la companyia de Xantal Llavina, que aportarà el seu testimoni en primera persona des del Port de Tarragona que han escollit com a escenari d’El Suplement. Aquest any, per primera vegada, alguns fragments del programa de Catalunya Ràdio s’emetran per TV3 i estrenaran una emissió simultània.
Una altra de les incògnites que s’han resolt? Quin és el lema escollit: “Detectem-ho, arreglem-ho“. I l’altra? El vídeo de l’espot, en el qual es toca la fibra perquè veiem el procés de detecció, tractament i cura d’un pacient de càncer que té el suport de la seva família. L’analogia en què es basa la campanya publicitària? Uns píxels verds que apareixen en pantalla i en limiten la nitidesa com a metàfora visual de les cèl·lules canceroses que proliferen quan la malaltia avança i retrocedeixen quan se la tracta. Des del primer senyal que condueix al tractament, fins a la desaparició de l’últim píxel que simbolitza arribar a temps.
La Marató recaptarà diners per a la recerca del càncer, una de les malalties amb més malalts a Catalunya
La Marató ha recaptat 257,5 M€ al llarg d’aquests anys i ha finançat 1.048 projectes amb la participació de 1.762 equips i 11.541 investigadores i investigadors. L’objectiu d’enguany l’han deixat clar, accelerar la detecció, el diagnòstic i els tractaments. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha insistit que cal posar èmfasi en la sensibilització i conscienciació perquè és important evitar, al màxim possible, el càncer: “Volem ajudar a millorar el pronòstic d’una de les malalties més greus i amb més probabilitats de mort que hi ha encara avui dia“. Aquest és “un projecte de país” i ha donat les gràcies a tothom que els ajuda a poder crear aquest programa de solidaritat.
Hi ha hagut una gran evolució en la recerca del càncer, però encara no hi ha un càncer petit: “Els professionals de la salut ens diuen que no és només un tema físic, sinó també psicològic, emotiu, econòmic, social i familiar“, ha lamentat el president de La Fundació de La Marató Lluís Bernabé. La presentació ha tingut lloc a la Torre Bellesguard, una obra d’Antoni Gaudí que va ser una clínica oncològica des del 1944 fins al 1969. Aquest serà el punt de partida de l’edició d’enguany, que la tindrà com a primer escenari abans de donar pas a tot el que passi en el plató 1 dels estudis de Sant Joan Despí.
Aquest matí, s’ha donat veu a dos dels primers testimonis d’enguany. El primer, una dona embarassada malalta de càncer a qui li van detectar càncer de mama quan es trobava al segon trimestre d’embaràs. La seva mare va morir quan ella era petita i no volia que li passés el mateix. Després, la història d’una nena que va tenir un tumor cerebral de molt petita i ha explicat com ha estat la seva experiència durant la quimioteràpia i l’operació després de cinc anys malalta.
Així serà l’emissió de La Marató a la televisió i a la ràdio
A televisió, hi haurà 17 hores de programa en directe amb el Ramon Pellicer en directe. Com és habitual, seran molts els periodistes de la casa que es reparteixin pel territori per donar coberta a alguna de les més de 3.000 activitats que hi ha preparades per a aquell dia. Alguns dels noms que han avançat? El de Nerea Sanfe, Nuria Solé i Pere Bosch. A més a més, també tindran el seu espai cares tan conegudes com Helena García Melero, Ariadna Oltra, Xavier Graset, Xavi Coral o Marc Ribas que donaran un cop de mà al presentador principal.
Sempre genera curiositat saber quins famosos participaran en aquest programa. En aquesta ocasió, alguns dels qui compartiran la història del seu càncer o del que han viscut en el seu entorn més proper seran estrelles com Julia Otero, Pablo Alborán, Òscar Dalmau, Fina Brunet i Ricky Rubio. I tot això, amb música en directe com sempre. Aquest 2025 seran Els Xandalls amb Míriam Rigau de vocalista els qui amenitzaran el dia. També hi haurà actuacions de cantants com Rigoberta Bandini, La Mala Rodríguez, Els Catarres i una aparició estel·lar d’El Titó.
Finalment, també han avançat algun detall del disc de La Marató. Aquesta vegada, es posarà a la venda el 30 de novembre. Tindrà un CD que es vendrà amb els diaris, una versió en digital i, com a novetat, han creat un USB en edició limitada que es posarà a la venda a través de la botiga de TV3. Alguns dels noms dels cantants que hi toquen? Antonio Orozco, Pablo Alborán, Blaumut, Els Catarres, Ana Torroja, Alfred García o la Gisela.