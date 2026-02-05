La Marató de 3Cat d’enguany recaptarà fons i estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Aquest serà el tema d’aquest 2026 per a una gala solidària que tindrà lloc el pròxim 13 de desembre, quan s’emetrà a través de TV3 un programa especial que també tindrà una programació especial a Catalunya Ràdio i la resta de mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans. En aquesta 35a edició, s’intentarà donar impuls a la recerca d’unes malalties incurables i irreversibles, que en molts casos es detecten tard i de les quals encara se’n desconeixen les causes.
De fet, aquestes impacten de manera colpidora en la qualitat de vida de les persones afectades i en la del seu entorn perquè són una de les principals causes de pèrdua d’autonomia i de dependència a Catalunya i a tot el món.
Aquest grup de patologies són trastorns que afecten el cervell i el sistema nerviós i que provoquen una pèrdua progressiva de neurones. Això significa que, amb el temps, es van deteriorant funcions tan importants com la memòria, el moviment, el llenguatge o la capacitat de pensar i planificar. La Marató 2026 mobilitzarà la societat catalana, doncs, per promoure nous reptes en la recerca del sistema neurològic i la necessitat de cuidar el cuidador, una peça clau en el suport i l’atenció d’aquests pacients.
Actualment, se sap que existeixen més de 600 patologies que afecten milions de persones a tot el món. A Catalunya, concretament, s’estima que la pateixen 250.000 persones i que la mortalitat se situa a prop de les 30.000 persones cada any si ens fixem en les xifres de l’any passat.
Quines són les patologies més freqüents d’aquest tipus de malalties?
Entre les malalties neurodegeneratives més freqüents i conegudes, destaquen algunes com l’Alzheimer, el Parkinson o l’esclerosi múltiple. Ara també, també n’hi ha de menys habituals com els parkinsonismes atípics i la malaltia de Huntington. Totes elles generen efectes que poden ser devastadors, afectant significativament la qualitat de vida de les persones afectades i generant necessitats de suport per part de l’entorn.
I si parlem de les malalties neuromusculars, podem destacar que hi hagi més de 150 patologies cròniques reconegudes que afecten 44.000 persones a Catalunya. Totes tenen en comú l’afectació a la musculatura voluntària i al sistema nerviós. Poden ser genètiques, quan es presenten a conseqüència d’una mutació als gens, o adquirides, i afecten persones de totes les edats encara que més del 50% de pacients debuten en la infància. Entre els tipus més coneguts, es troba la distròfia muscular de Duchenne, la miastènica greu, les distròfies musculars o l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
Actualment, els tractaments són dirigits a mitigar els efectes dels símptomes mitjançant medicació, fisioteràpia i quan es considera necessari, cirurgia. Els avenços científics han obert el camí cap a la regeneració cel·lular a través de les cèl·lules mare, dades impensables pocs anys enrere. Aquesta troballa, juntament amb el desenvolupament de noves teràpies amb cèl·lules mare, obre noves oportunitats a futurs tractaments que podrien arribar a revertir la progressió d’aquestes malalties.