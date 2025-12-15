TV3 ha emès aquest diumenge La Marató de 3Cat, el programa més solidari que durant ben bé 17 hores ha omplert la graella televisiva d’històries, actuacions musicals i testimonis. Enguany, han dedicat l’espai al càncer, una malaltia que afecta milers de persones i que necessita recursos per continuar la seva investigació. Els mestres de cerimònies han estat Ramon Pellicer i Roger Escapa, però els veritables protagonistes són els testimonis que han patit, pateixen o han acompanyat pacients de càncer. Aquests són alguns dels testimonis anònims més emotius que han format part de la jornada a 3Cat.
Dos càncers en cinc dies
La Luisa i el Víctor són parella i tots dos han passat per un càncer. El seu cas és curiós perquè, tal com han explicat, van rebre els seus diagnòstics de la malaltia amb només cinc dies de diferència. “Tenim un problema de discussió de parella, i és saber qui es morirà abans”, expliquen en la seva intervenció a La Marató.
En el cas de la Luisa, es va adonar que alguna cosa no anava bé perquè de sobte no podia parlar. Després de dirigir-se a urgència pensant que es tractava d’un ictus, la sorpresa que es van trobar és que hi havia un tumor. El que probablement no s’esperaven era que pocs dies després el Víctor apareixeria amb un diagnòstic de càncer d’estómac.
“Dos càncers en qüestió de cinc dies de diferència, no m’ho creia”, explica. “Ja no és només la meva malaltia, és la seva malaltia i la interacció d’ambdues”, exposa el Víctor. Ara, però, la Luisa torna a lluitar contra aquesta malaltia perquè li han diagnosticat un segon tumor, tot i que ja ha fet el tractament i ara per ara haurà de fer-se les proves per saber com avança.
El càncer hereditari i tres històries de vida
Un dels testimonis anònims que han passat per La Marató són la Raquel, la Judit i la Marta, tres generacions d’una mateixa família que han viscut el càncer de molt a prop. A la Raquel van diagnosticar-li dos càncers de mama i a la seva filla Judit van detectar-li més tard el gen BRCA1, un component genètic hereditari, i també va acabar tenint càncer de mama. La seva història tracta el càncer hereditari i la llum que van trobar un cop van saber que la Marta, neta de la Raquel, era la primera dona de la família que havia donat negatiu i no tenia aquesta mutació.
“Vaig viure els càncers amb moltíssima por de perdre la mare”, explica la Judit. Un cop van fer-li les proves convenients, va descobrir que tenia la mutació del gen. El 2023 ella va rebre el diagnòstic de càncer de mama, però per sort, la seva filla Marta ha passat per les proves i ha donat negatiu en el gen. “Ha sigut la nostra alegria”, exposa la Raquel.
La Júlia, un càncer molt rar en infants i un moment emotiu al plató
Un dels testimonis que han emocionat moltíssim els teleespectadors ha estat el cas de la Júlia. És una nena de sis anys i té un hepatocarcinoma, un tumor al fetge i un tipus de càncer que és poc habituals que es doni en infants. En el seu cas, tot va començar amb un mal de panxa a la part del melic durant unes vacances. Amb la força i la valentia d’una joveneta, la Júlia ha explicat pas per pas com va viscut i viu aquesta situació, tot un exemple per a milers de nens i nenes que es troben en aquesta situació, lluitant contra el càncer.
Abans de les proves, recorda que els metges van posar-li música i ha seleccionat les seves cançons preferides. “M’agraden moltes cançons, la Rosalía, l’Aitana, Hakuna Matata d’El rei lleó’…”, explica. Per poder extirpar-li el tumor, van haver de treure-li un tros del fetge. Durant la seva conversa amb Ramon Pellicer, el plató ha fet un petit homenatge per a la nena, que ha convertit el barret en el seu company “perquè li fa una mica de vergonya perquè no té cabells”. Totes les persones que formaven part del plató, s’han posat el barret.
En el cas de l’Ànnia, també tenia sis anys quan va rebre el diagnòstic de càncer. Ella i els seus pares han parlat a Catalunya Ràdio amb Roger Escapa, per explicar el seu cas. “Jo tinc cinc anys en el meu cumplevida i 11 anys des que vaig néixer”, explica l’Ànnia.
Els seus pares van rebre la notícia com un cop “és colpidor, és un dolor que t’esquinça”, explica. Tot i això, eren conscients que la persona que estava malalta era la seva filla i havien de fer el que fos possible per estar amb ella al 100%. “Com som amants de la muntanya vam voler fer-li un símil. Com si expliques a una nena que abans pujava un cim de 2700 metres que no podrà caminar o parlar? Llavors vam dir-li això és com pujar una muntanya, tu quina vols pujar? I ens va dir: l’Everest”. Van diagnosticar-li un tumor cerebral i després de proves, operacions i tractaments que s’havien d’ajustar a la seva edat, l’Ànnia ha aconseguit recuperar-se. Tot plegat, diversos testimonis que han format part del programa que enguany ha recaptat més de 9,7 milions d’euros.