3Cat tindrà un mes de gener carregat d’estrenes per començar el 2026 amb força. Arribarà la quarta edició d’Eufòria, que asseguren que vindrà carregada de novetats i cares noves en el jurat o els coach, i també vuit capítols nous d’El Foraster del Quim Masferrer. Gerard Romero presentarà un programa nou de futbol anomenat Fanzone i la Cèlia Espanya farà un trekking per l’Himàlaia a la segona temporada de Lo Repte. Doncs bé, encara hi haurà molta més teca.
Pel que fa a les novetats que han anunciat per a les pròximes setmanes, podem destacar un documental amb molt bona pinta que aterrarà a TV3 el pròxim 13 de gener. Sota el títol Et faran un home. Morts silenciades, Mireia Prats i Joan Torrents s’endinsen en el patiment de les famílies que van enterrar el seu fill mort a la mili de manera traumàtica. La cadena pública busca consolidar-se en el periodisme d’investigació i de denúncia amb una nova entrega en què indagaran sobre les morts accidentals, els suïcidis i els assassinats encoberts a través d’alguns testimonis directes d’aquelles tropes dels anys 80 i 90.
Departament Amades, la nova sèrie de 3Cat
Si parlem de temes més alegres, podem aplaudir l’aparició d’una sèrie nova al catàleg de la plataforma 3Cat. En aquesta ocasió, promocionen els capítols que han preparat de Departament Amades. Serà el 13 de gener, també, quan passi a estar disponible una ficció “boja i macabra” que tindrà com a escenari una oficina grisa, infrafinançada i desconeguda de la Generalitat. Es tracta del Departament de Folkrore i Tradicions, una agència encoberta que manté a ratlla els personatges fantàstics del folklore català que viuen entre nosaltres.
Entre els actors que hi actuen? Noms com Anna Moliner, Paula Jornet, Joan Esteve, Joan Negrié i Kike García. Els cameos seran bons, tenint en compte que han fitxat Berto Romero, Jordi Labanda, Mercè Arànega i Judit Martín.
3Cat estrena un pòdcast de true crime: AP-7, la narcopista
El 19 de gener, a 3Cat s’estrenarà un pòdcast de true crime nou de Catràdio que explora el narcotràfic i el crim organitzat al llarg de l’autopista que connecta Catalunya amb la resta d’Europa. A través de casos reals i testimonis de policies, intermediaris i persones afectades, en aquest programa es reconstruirà com s’ha convertit en un punt clau de les xarxes de drogues.
Serà la periodista de successos Anna Punsí qui presenti aquest AP-7, la narcopista que té molt bona pinta i pot enganxar els fans del true crime.
Totes les novetats del Super3 per al mes de gener
I els més petits quines novetats es trobaran en el Super3 durant el mes de gener? Un dels titulars és que, a partir del 5 de gener, el canal infantil ampliarà la banda sonora dels Beta amb una cançó que parla de l’enamorament. Pocs dies després, la ficció Projecte Beta tindrà nous episodis que veuran la llum el dia 16.
El dia 30 de gener, la tercera temporada de Fuet tornarà a enganxar els més petits quan se n’estreni el segon bloc d’aquesta sèrie sobre la història universal. I una altra novetat? La versió en 3D dels Barrufets o més capítols de Pokémon, One Piece, Bola de Drac Súper i Espies de veritat.
Els teleespectadors tindran una bona oferta, en els pròxims dies, un 2026 carregat de novetats.