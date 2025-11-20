El tradicional monòleg de TV3 ja té presentador. La cadena pública catalana va desgranant les pistes de la seva programació especial per a Nadal. Queden poques setmanes per al final de 2025, un any ple de notícies i una actualitat que no s’atura mai on s’ha viscut des d’una apagada general fins a la febre col·lectiva per la publicació del nou àlbum de Rosalía. En tot cas, hi ha un programa que ja s’ha convertit en un dels inamovibles de 3Cat: el monòleg de resum de l’any. Quim Masferrer serà l’encarregat aquest 2025 de repassar tot el que ha passat els darrers dotze mesos en una gala amb públic, que haurà de posar-hi nota final.
El presentador d’El Foraster estarà envoltat de “molt bona gent” en aquesta gala especial que reunirà 800 persones, encarregades de posar nota a l’any 2025 i sentir les bromes i la complicitat de Masferrer en un any molt intens ple de titulars sobre política, esports, televisió i societat.
En un vídeo publicat a les xarxes socials de 3Cat, Quim Masferrer explica que ha rebut la proposta de ser el mestre de cerimònies del monòleg que posarà la cirereta a l’any 2025. “Em fa molta il·lusió”, explica el presentador. I què s’ha proposat? El fil conductor serà “posar nota al 2025”. Amb tot el que ha passat aquest 2025, haurà d’analitzar en profunditat per buscar una nota correcta. Aprovarà o suspendrà? Per fer-ho, 3Cat ha obert l’enllaç per apuntar-se a la gala que reunirà 800 persones en un teatre. “Gràcies, bona gent”, s’acomiada Masferrer en el vídeo. Què tindrà al cap per sorprendre els espectadors de la televisió pública catalana?
Pren el relleu d’Andreu Buenafuente, que enguany presenta les campanades a TVE
Quim Masferrer té molta experiència per delectar els espectadors del teatre, i així ho demostra en la seva gira d’actuacions i també en cada temporada d’El Foraster. En tot cas, aquest any prendrà el relleu d’Andreu Buenafuente, que va registrar la nit de Sant Esteve 403.000 espectadors i un 24,1% de quota de pantalla. Justament enguany Andreu Buenafuente es trasllada a la televisió pública espanyola per presentar les campanades amb Sílvia Abril a La 1.