El tradicional monólogo de TV3 ya tiene presentador. La cadena pública catalana va revelando las pistas de su programación especial para Navidad. Quedan pocas semanas para el final de 2025, un año lleno de noticias y una actualidad que no se detiene donde se ha vivido desde un apagón general hasta la fiebre colectiva por la publicación del nuevo álbum de Rosalía. En todo caso, hay un programa que ya se ha convertido en uno de los inamovibles de 3Cat: el monólogo resumen del año. Quim Masferrer será el encargado este 2025 de repasar todo lo que ha pasado en los últimos doce meses en una gala con público, que deberá ponerle nota final.

Com serà el monòleg de resum del 2025 presentat per Quim Masferrer’? | 3Cat.

Quim Masferrer presentará el monólogo resumen del 2025

El presentador de El Foraster estará rodeado de «muy buena gente» en esta gala especial que reunirá 800 personas, encargadas de poner nota al año 2025 y sentir las bromas y la complicidad de Masferrer en un año muy intenso lleno de titulares sobre política, deportes, televisión y sociedad.

En un vídeo publicado en las redes sociales de 3Cat, Quim Masferrer explica que ha recibido la propuesta de ser el maestro de ceremonias del monólogo que pondrá la guinda al año 2025. «Me hace mucha ilusión», explica el presentador. ¿Y qué se ha propuesto? El hilo conductor será «poner nota al 2025». Con todo lo que ha pasado este 2025, deberá analizar en profundidad para buscar una nota correcta. ¿Aprobará o suspenderá? Para hacerlo, 3Cat ha abierto el enlace para apuntarse a la gala que reunirá 800 personas en un teatro. «Gracias, buena gente», se despide Masferrer en el vídeo. ¿Qué tendrá en mente para sorprender a los espectadores de la televisión pública catalana?

Toma el relevo de Andreu Buenafuente, que este año presenta las campanadas en TVE

Quim Masferrer tiene mucha experiencia para deleitar a los espectadores del teatro, y así lo demuestra en su gira de actuaciones y también en cada temporada de El Foraster. En todo caso, este año tomará el relevo de Andreu Buenafuente, que registró la noche de San Esteban 403.000 espectadores y un 24,1% de cuota de pantalla. Justamente este año Andreu Buenafuente se traslada a la televisión pública española para presentar las campanadas con Sílvia Abril en La 1.