Era uno de los grandes misterios de la temporada. El 31 de diciembre es la noche más mágica del año y miles de familias y personas se reúnen frente a la pantalla de la televisión para dar la bienvenida a un nuevo año. RTVE ha anunciado este martes 18 de noviembre al mediodía quiénes serán los encargados de las campanadas de la cadena pública española este año, poniendo fin así al gran misterio: Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los presentadores oficiales de las campanadas 2026.

TVE pone fin al misterio: una pareja muy televisiva toma el relevo de David Broncano y Lalachus

Después de salir a la luz la noticia a través de algunos medios, ha sido RTVE quien ha puesto fin al gran misterio. El matrimonio catalán, que también tiene un espacio esta temporada en la parrilla televisiva -el programa Futuro Imperfecto– tendrán la responsabilidad de acompañar los últimos minutos de 2025, una cuenta atrás muy esperada, antes de recibir el 2026.

En esta publicación a través del perfil oficial de RTVE en Instagram, se puede ver que Buenafuente y Abril tomarán el relevo este año de David Broncano y Lalachus, encargados de las anteriores campanadas y unas de las más alocadas que se recuerdan en TVE.

Cómo han sido las campanadas de TVE con David Broncano y LalaChus?

Además, aprovechan para revelar quiénes serán los encargados de conducir este espacio una hora más tarde en Canarias. Un año más lo hará Nia Correia, exconcursante de Operación Triunfo y estará acompañada por otro canario, el cantante St. Pedro. El artista fue uno de los participantes del Benidorm Fest en el año 2024.

El presidente de Radiotelevisión Española adelantó hace unos días a través de la red social X (antes Twitter), que serían unas campanadas «muy diferentes» de lo que se había visto en años anteriores. Por ahora, hay muchas incógnitas sobre qué habrá preparado este matrimonio tan peculiar, que competirá con Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3 y La Sexta, y con Sandra Barneda y Xuso Jones en Telecinco y Cuatro.