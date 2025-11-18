Se acerca la gran final de Operación Triunfo 2025. Fue el pasado 15 de septiembre cuando 18 voces intentaban conseguir una de las 16 plazas que ofrece la academia más famosa de la televisión. En la Gala 0 son dos de los seleccionados de un casting enorme los que se quedan a las puertas y ven semana tras semana cómo sus compañeros de edición van diciendo adiós al sueño de la final. Cada vez quedan menos y solo cuatro galas los separan de la gran final que coronará a uno de ellos como vencedor de la edición. El nivel, por tanto, es cada vez más exigente, y un pequeño error puede ser motivo de nominación por parte del jurado. El noveno programa ha dejado muy claro que no les permitirán pequeños deslices, pero el resultado de las nominaciones ha encendido las redes con toda clase de críticas por parte de los fans del talento musical.

Dos voces muy carismáticas

En esta gala, Lucía y Guille Toledano se jugaban su continuación dentro del concurso. Ella era la tercera nominación que debía defender, y ha elegido un tema de Rocío Dúrcal, Fue tan poco tu cariño, que no ha terminado de convencer a los fans que votan a través de la aplicación oficial de OT para elegir quién quieren que se salve.

Por su parte, Guille ha elegido el tema Stars, una canción exigente vocalmente que requería notas agudas, cantar en inglés y que no ha sonado nada mal con la versión que ha elegido. Quizás de cara a la puesta en escena ha estado muy estático y habría faltado un poco más de movimiento.

En todo caso, el jurado no puede hacer nada más por ellos y su continuación en el programa depende directamente de los votos de los fans a través de la app. Lucía ha sido la expulsada de la semana con el 33% de los votos, frente al 67% que ha conseguido Guille Toledano, una de las más ajustadas teniendo en cuenta que la semana anterior María Cruz se fue con el 16% de los votos.

Lucía ha estat l’expulsada de la gala 9 d’Operación Triunfo’ | Prime Vide

Nominaciones polémicas

Es evidente que el trabajo del jurado no es sencillo y que cada vez hilarán más fino a la hora de buscar quién pueden nominar y quién pueden salvar cada semana. Esta gala ha sido la última en que el favorito, que en esta ocasión ha sido Cristina, podrá tener el beneficio de liberarse de la nominación. De hecho, Cristina ha hecho una de las actuaciones más flojas de la gala -ha cantado Manchild de Sabrina Carpenter con Olivia– y el jurado le ha pedido que trabaje la colocación cuando tiene que hacer canciones con notas muy agudas que exigen mucho.

El hecho de que estuviese salvada también podía repercutir a la hora de decidir quiénes eran los cuatro propuestos para la nominación. Justamente Olivia, la compañera de Cristina en esta gala, también ha sido nominada. Claudia, que tenía uno de los solos de la noche, ha defendido el tema Latin girl, uno de los números de la noche, pero que vocalmente no ha terminado de estar del todo precisa.

En todo caso, la gran sorpresa de la noche han sido los otros dos nombres que han propuesto como nominados y que han encendido las redes porque son dos de los artistas con muchos puntos para ser finalistas y que han defendido dos propuestas de manera muy correcta. Guillo ha hecho una versión del tema Peregrino tocando la guitarra en directo.

Hace días que el único catalán que queda dentro de la Academia no está del todo bien anímicamente y eso lo han puesto sobre la mesa los miembros del jurado. «Tenemos dudas de cómo estás anímicamente», ha expresado Leire Martínez, la encargada de hablar con él. «Creemos que en este momento es a quien más le notamos esta bajada anímica. No sabemos cómo ayudarte en este sentido, dicho esto, queremos valorar que creemos que eres el concursante que más se ha arriesgado en sus actuaciones y eso es un hecho. Hoy había emociones que no sabíamos dónde colocar y sentimos que no ha sido tu mejor actuación, por eso nos toca proponerte», ha justificado la artista para nominarle.

En el caso de su compañera, Téyou defendía el tema Super vacío, una canción de Vic Mirallas, profesor de la Academia. Quizás no ha sido el mejor pase que ha hecho durante la semana, pero la actuación ha sido muy divertida, con un color de voz muy bonito y una energía muy chula, que tampoco ha terminado de convencer al jurado.

«Para nosotros eres una artista muy sólida, al principio te mostrabas muy a favor de los temas, y creemos que ha sido más una cuestión de actitud y de cómo afrontabas los temas cada semana», ha destacado Cris Regatero. Han destacado que les falta por parte de la artista «un golpe sobre la mesa» y aunque ha admitido que era «un muy buen pase«, han decidido nominarla porque esto puede ser «una oportunidad para demostrar que muchas veces el jurado se ha equivocado con ella». Una manera complicada de afrontar una nominación cuando la propuesta ha sido bien ejecutada.

En todo caso, Olivia ha sido salvada por los profesores de la Academia y Claudia ha podido cruzar la pasarela gracias a los votos de sus compañeros, por tanto, Téyou y Guillo son los nominados de la semana. Esta decisión ha encendido las redes y ha provocado muchas críticas. «Tenemos claro que cancelaremos OT ya. Pero ¿cómo pueden estar la ganadora y el segundo finalista nominados? Y dejan dentro gente que ya hace galas que deberían estar fuera. Va hombre ya con los favoritismos y las trampas», han escrito en X (antes Twitter).

Que Guillo y Teyou esten nominados en una gala 9 es otra señal más que esta edición de OT no se aguanta por ningun sitio, esto no es serio. Honestamente vaya puto chiste de edición. #OTGala9 pic.twitter.com/8RMFVLfxlH — Sar🥀✨ |SALVAR GUILLO RIST| (@SSar_sar8) November 17, 2025

el delirio que es ot, cómo vas a tener a los 2 mejores concursantes nominados #otgala9 — Rachel ⚢ (@rachlivesonfilm) November 17, 2025

Mi sensación es que en este OT todo sucede con una semana de retraso porque se basan en lo que leen.



Hate a Lucía >> fuera Lucía.

Hate al grupi de Teyou, Guillo >> nominados.



Da igual como cante Crespo la próxima semana me parece. El relato ya se vendió. #OTGala9 — Alba ✨ (@AlbaMinuchi) November 17, 2025

Que estén nominados los mejores de la edición es para reflexionar eh#otgala9 pic.twitter.com/DOmMIAU52b — Ex-comentandOT 2023 (@_ComentandOT23_) November 17, 2025

Sea como sea, estas nominaciones han abierto debates en las redes cuando quedan muy pocos programas para la gran final. ¿Qué canciones elegirán los nominados de semana? Esta tarde de martes se podrá conocer la nueva selección de temas.