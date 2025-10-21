Ha sido una gala muy intensa en Operación Triunfo. El concurso musical avanza a velocidad de crucero y los jóvenes triunfitos han superado la quinta gala donde la protagonista ha sido una de las artistas que forman parte del jurado de la edición. Para iniciar la gala los concursantes interpretan una canción grupal, que este lunes ha sido un dardo hacia La Oreja de Van Gogh y respectivamente una muestra de apoyo hacia Leire Martínez. La elección del tema no podía ser más acertada, al menos, la semana anterior salió a la luz el comunicado anunciando el regreso de la banda con Amaia Montero como vocalista, una noticia que se ha recibido con mucha expectación pero también con críticas. Muchos fans continúan pensando que el grupo ha tratado muy mal a Leire Martínez, quien les dejó un regalo con su primer single en solitario, Mi nombre, el tema que han cantado los concursantes de OT‘.

Más allá de este dardo con una estética muy de Van Gogh que hace pensar que se trata de un homenaje del programa para la artista, que vive una semana muy dura, y que además ha podido interpretar su tema más reivindicativo el mismo día que salían las entradas de la nueva gira de La Oreja de Van Gogh, ha habido momentos muy tensos durante la gala. Una expulsión ajustadísima, las lágrimas de los nuevos nominados, una gala más bien floja y los problemas técnicos que continúan.

Leire Martínez canta con los chicos de OT’ su tema ‘Mi nombre’ | Prime Video

Leire Martínez, protagonista del inicio de la Gala 5 de OT

Como decíamos, Leire Martínez ha sido una de las grandes protagonistas de la Gala 5. Cuando la semana anterior Noemí Galera y Manu Guix explicaron que harían el tema Mi nombre de la artista guipuzcoana, se podía interpretar como un buen regalo para ella en una de las semanas más duras desde que la despidieron de La Oreja de Van Gogh. Coincidiendo con el regreso del grupo y la venta de las entradas de la gira, ofrecer una actuación en prime time con su tema más directo contra su exgrupo y lleno de referencias y frases como «Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más, dos caras y un nombre».

Eso sí, durante el directo de esta actuación se han vivido una vez más varios desajustes y problemas técnicos y de sonido en la grupal. No se escuchaban bien las voces de los concursantes y costaba conectar al inicio, aunque pudieron solucionarlo hacia la mitad de la actuación.

Durante todo el programa tanto Chenoa como los profesores de la Academia han mostrado su apoyo hacia Leire con comentarios muy afectuosos en un día seguramente complicado para ella. También ha sido complicado para las dos nominadas de la noche, Judit y Lucia. Judit, la joven catalana que defendió el uso del catalán en Barcelona en un discurso muy celebrado en las redes interpretó el tema Ciudad de papel, en la que fue una de sus mejores actuaciones del concurso.

Su compañera Lucia eligió una canción con la que se sentía muy representada: Creo en mí. Aunque vocalmente estuvo un poco por debajo de su compañera, los votos de los fans a través de la aplicación oficial de Operación Triunfo sentenciaron a Judit, en un resultado ajustadísimo: 49,7% de los votos para ella y 50,3% para Lucia.

Judit ha sido la expulsada de la gala 5 de Operación Triunfo’ | Prime Video

Actuaciones complicadas, desajustes y nominaciones llenas de lágrimas

Sus compañeros, sin embargo, también han pasado el examen del jurado. Los dúos han sido de muy nivel, con algunos desajustes como la actuación de Guille y Max. El tema de Freddie Mercury I was born to love you exigía un tempo constante y ajustar las voces, pero un pequeño error vocal de Max en el que se le escapó la voz lo llevó a estar nominado otra vez.

Una de las mejores actuaciones de la noche se la llevó Téyou. La favorita de la semana tenía el reto de hacer el primer solo de la edición y no era nada fácil. La canción Papaoutai de Stromae, cantando en francés y con una coreografía complicada que en muchos momentos la dejó casi sin voz por el esfuerzo físico.

Sea como sea, se nota que el nivel ha subido y la exigencia del jurado va en aumento, por tanto, cualquier pequeño error los condenará a la nominación. Esta semana, el jurado ha nominado a Max, Lucia, Claudia y Cristina. Los profesores han salvado a Cristina y los compañeros, con sus votos, han salvado a Claudia. Como resultado, Lucia ha recibido la segunda nominación consecutiva y Max, uno de los concursantes catalanes que ha triunfado en las redes por su defensa del catalán, volverá a jugarse todo el próximo lunes. Por ahora, habrá que esperar las canciones que elijan este martes y los nuevos temas que tendrán que defender sus compañeros.