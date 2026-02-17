Leire Martínez aún no ha terminado de asimilar su salida de La Oreja de Van Gogh, una despedida muy dura que se gestó tan mal como pudo. No ha querido dar muchos detalles sobre la decisión que tomaron el resto de miembros del grupo, que han abrazado el regreso de Amaia Montero como si nunca hubiera dejado de cantar con ellos. Eso sí, ahora acaba de conceder una entrevista al diario ABC que muestra cómo se encuentra después de todo. La idea era promocionar su disco, Historias de aquella niña, un álbum en solitario con el que abre una nueva etapa en su carrera. Ahora bien, los titulares más llamativos tienen que ver con su exgrupo.

Por ejemplo, ha sorprendido que diga que el título alternativo al disco era Una auténtica desconocida porque considera que mucha gente aún no la conocía después de 17 años en el grupo: «Mucha gente me lo ha dicho, que sabía que era la cantante de La Oreja de Van Gogh y ya está». ¿Podría ser que esto fuera porque en el grupo la mantenían en segundo plano? «Es extraño, pero después lo analizo y entiendo que debe haber un discurso unificado cuando formas parte de una banda. No podemos hablar cada uno en primera persona sobre lo que cada uno siente. Ahora que respondo yo a todas las preguntas, la gente se fija en mí«.

En la portada de su nuevo disco, aparece con tierra quemada a su alrededor y lo explica en esta entrevista: «Es la metáfora de la purificación del fuego, renacer de tus cenizas. Me ha parecido divertido jugar con esta nueva etapa sin renunciar a la previa. He conectado con partes de mí que estaban anestesiadas, bloqueadas y en desuso». Siempre se ha mostrado bastante conciliadora hacia los antiguos compañeros de grupo, una actitud que sorprende a mucha gente porque desde fuera ha sido evidente que no la han tratado bien.

Las declaraciones más sorprendentes de Leire sobre La Oreja de Van Gogh

¿Volvería a colaborar con La Oreja de Van Gogh si se lo pidieran? La respuesta a esta pregunta sorprende aún más: «Hasta que no me viera en ese momento, no podría responder. Nunca cierro puertas porque sería negar una parte importante de mi vida«. Las cosas terminaron como terminaron, pero eso no implica que el tiempo que pasó con ellos fuera todo malo: «Tuvo cosas maravillosas. No quiero renunciar a aquello ni olvidarlo o desterrarlo. Si llega ese día, tendría que verse cómo o por qué. Si llega ese momento y siento que es una opción, pues por qué no».

No le sorprendió que Amaia Montero volviera al grupo, aunque tampoco tenía ninguna certeza de que eso acabaría sucediendo: «No tenía certezas, pero tampoco dudas si te soy terriblemente honesta porque creo que era la opción más lógica. Imaginar una tercera persona me costaba incluso más». ¿Sabe por qué ha abandonado el grupo Pablo Benegas? Dice que no y que tampoco quiere especular porque eso «lo embarraría todo«: «Sí que me sorprendió porque para él La Oreja era su proyecto de vida». No dirá nada sobre la canción nueva que han estrenado porque sabe que se «desvirtuará» todo lo que diga y no quiere «alimentarlo«.

En este disco, Leire Martínez se dirige directamente a su pasado: «A veces nos flagelamos en exceso y, para mí, ha sido importante recordarle a aquella niña que hizo lo que pudo y que no le exijo más, que viva tranquila». Se pregunta qué habría pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera: «No quiero darle más vueltas«.