El año 2024 La Oreja de Van Gogh anunció una noticia que pocos esperaban. Más de quince años después del fichaje de Leire Martínez, la banda comunicaba que la vocalista emprendería un nuevo camino fuera del grupo. Un comunicado en el que expresaban que habían mantenido conversaciones «profundas» y que no habían logrado acercar sus «diferentes maneras de ver el grupo». La parte más sorprendente de todo esto es que Leire ni siquiera había firmado este comunicado.

El mal rollo entre ellos generó una maquinaria de rumores y preguntas sobre qué podría haber pasado. El pasado 2025 y después de meses de escuchar voces que aseguraban que Amaia Montero volvería después de haber dejado el grupo en 2007, la noticia terminó haciéndose realidad. Amaia ha regresado con La Oreja de Van Gogh y tendrá una gira de conciertos por todo el país, pero ¿qué pasó realmente para que Leire dijera adiós? El Mundo ha sacado a la luz la historia nunca contada de la despedida de Leire Martínez.

¿Por qué Leire Martínez abandonó La Oreja de Van Gogh? Revelan toda la verdad

Han pasado muchas semanas desde que Amaia confirmó que regresaría a La Oreja de Van Gogh, una noticia muy bien recibida por parte de los fans de la vocalista original, pero que también ha generado críticas por cómo se manejó la salida de Leire. Ahora, el diario El Mundo ha revelado qué pasó entre ellas. Según explican, después de la actuación que hizo Amaia durante el concierto de Karol G en junio de 2022 -en la que interpretó el tema Rosas-, la banda le propuso a Amaia que regresara para cantar un par de canciones. Era su regreso a los escenarios después de muchos años alejada de la vida pública por problemas de salud mental y los integrantes de la banda pensaron que quizás era buena idea recuperarla para hacer algunos conciertos de celebración del 30 aniversario del grupo.

La reacción de Leire, apuntan, fue buena e incluso «planteó la posibilidad de cantar juntas». El problema surge por parte de Amaia, que se habría negado rotundamente. «Amaia se negó rotundamente y los chicos apoyaron su negativa». Podrían haber sido una serie de conciertos de lo más especiales con las dos voces que identifican a La Oreja de Van Gogh, pero el no de Amaia fue suficiente para sentenciar el futuro de Leire dentro del grupo.

La historia nunca contada de la despedida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh | Europa Press

Las otras bajas de La Oreja de Van Gogh

Así, pues, si hacemos caso de las informaciones que da el citado medio, desde que Amaia cantó con Karol G en el mes de junio hasta octubre, cuando el grupo publicó el comunicado de la despedida de Leire, habrían estado discutiendo qué harían a partir de ahora. La elección fue casi unánime, si querían el regreso completo de Amaia, Leire tendría que irse. El 14 de octubre salió a la luz este comunicado que «Leire no firmó ni supo que iba a publicarse», exponen.

Sacan a la luz por qué Leire Martínez dejó La Oreja de Van Gogh | Europa Press

Por el camino también se quedó Pablo Benegas. Si hacemos caso de lo que explican, el guitarrista del grupo no estaba del todo de acuerdo con el regreso de Amaia. «No tenía claro que ella estuviera aún preparada para afrontar un regreso a la música, su voluntad era protegerla». La decisión, sin embargo, estaba tomada y Benegas también terminó dejando la banda. De hecho, explican que el pasado mes de diciembre, la banda «dio de alta una nueva empresa vinculada a La Oreja de Van Gogh que no incluye a Pablo Benegas en su composición». Una nueva sociedad que asumirá «la gestión de los próximos proyectos». Aunque la gestión de esta salida y estas informaciones han generado muchísima expectación y revuelo, parece que Leire ha sido capaz de dejar atrás todo lo que ha pasado. Ha vuelto a la música con un tema como Mi nombre, lleno de dardos hacia la banda, y los fans aún están a la espera de escuchar su primer álbum en solitario.