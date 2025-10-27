Amaia Montero: “Durante seis años, pensé que no podría más”

Amaia Montero será la protagonista indiscutible del regreso de La Oreja de Van Gogh, que harán una gira por toda España durante el 2026 que se espera más que multitudinaria. Después de la abrupta salida de Leire, el grupo ha estado todo un año encerrado en el estudio de San Sebastián escribiendo nuevas canciones y, también, recordando las antiguas. La cantante vasca había estado muy mal durante esta desaparición del grupo, hasta el punto de que se habló de un ingreso en una clínica que demuestra cómo llegó a tocar fondo. Ahora está totalmente recuperada y con ganas de volver a la primera línea, pero no olvida el pozo en el que ha estado inmersa.
Prueba de ello, la carta sincera que ha compartido a través de su perfil de Instagram. La artista aplaude que hayan vuelto a confiar en ella y que le den una segunda oportunidad: «Dicen que las oportunidades solo pasan una vez y que no regresan si no las atrapas. Pues la vida me ha enseñado todo lo contrario, que son tantas como las que tú te permitas a ti misma. Las oportunidades nacen cuando tú decides que te mereces otra, cuando eliges ponerte de pie y continuar; cuando te levantas otra vez«.
Amaia Montero reconoce que lo ha pasado mal: «Durante seis años, pensé muchas veces que no podría más y que no lo conseguiría. Quizás porque, en realidad, ya no quería conseguir nada«, afirma. ¿Y cómo ha conseguido ver la luz al final del túnel? Deshaciéndose de la idea del «mi» para convertirse en el «yo»: «Este no es un camino fácil y tampoco es cómodo ni agradable, pero sí muy real. Cuando te buscas, es letal automáticamente… tanto, que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra«.
Amaia Montero reconoce que no lo ha pasado bien estos años de silencio
Amaia Montero cree que ha dejado ir una parte de ella misma porque lo necesitaba si quería volver a estar bien: «Tienes que alejarte del ruido para poder volver a escuchar», resume en una metáfora que muchos han entendido perfectamente. Ahora, agradecida por esta segunda vida, solo quiere dar las gracias: «Estoy conmovida por estas entradas que vuelan y por este público que me hace sentir que estoy en casa, quienes me han estado esperando«.
Han vuelto y no puede ser más feliz: «He vuelto, hemos vuelto con mi banda, mis compañeros, mis hermanos y mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que todavía nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí juntos«, concluye en un texto que ha emocionado a sus fans que tanto la han echado de menos.
Quedan aún unos cuantos meses para poder verlos actuar juntos otra vez, pero las ganas son inmensas y las ciudades que disfrutarán de ellos no hacen más que multiplicarse.