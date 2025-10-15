La Oreja de Van Gogh confirma el regreso de Amaia Montero

Se han confirmado todos los rumores. La Oreja de Van Gogh acaba de emitir un comunicado en el que anuncian, por fin, el regreso de Amaia Montero. Era un secreto a voces del que, por fin, tenemos todos los detalles. En su página web, el grupo ha publicado un escrito que acompañan de una nueva fotografía de esta etapa que recién comienza. Además, también han compartido un video impactante que los muestra ensayando juntos otra vez, una imagen que muchos creían que no volverían a ver. De fondo, un tema inédito que recuerda a las canciones de la primera época del grupo.
Con una mezcla «de emoción, reencuentro y nuevas historias», inician un camino juntos en el que no estará Leire Martínez -la antigua vocalista a quien parece que han despedido de muy malas maneras- ni el guitarrista Pablo Benegas. «Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está pasando. Hemos pasado un año trabajando en nuestra ciudad natal, nuestro escondite en el mundo, donde hemos estado escribiendo nuevas historias y también recordando las antiguas». «La emoción que sentimos ante vosotros no se puede explicar con palabras», añaden.
«Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para sentir mejor y no poder reprimir una sonrisa. ¿De verdad está pasando?«, se preguntan.
¿Habrá gira y nuevas canciones con Amaia Montero?
Aún no han dado todos los detalles de esta nueva etapa, aunque todo apunta a una gira de reencuentro y un nuevo álbum con Amaia al frente. «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está lleno de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable«, dicen en un texto que emociona a los fans más nostálgicos.
El comunicado también confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, que durante una temporada se centrará en su familia y en nuevos proyectos personales: «Aunque continúa formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales… Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor».
El mensaje concluye con una frase muy potente: «De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino«, dicen en un texto en el que prometen dar más detalles muy pronto. La histeria colectiva ha sido mayúscula, hasta el punto de que se ha caído la web y también el perfil en las redes sociales. Ahora, todos quieren saber más de un regreso que será muy aplaudido.