¿Qué hay detrás del movimiento más extraño de La Oreja de Van Gogh?

Amaia Montero está en boca de todos debido a la publicación que acaba de hacer La Oreja de Van Gogh en su perfil de Instagram. Lo último que habían compartido era el comunicado en el que hablaban de la salida de Leire Martínez, quien ha sido la vocalista en los últimos años. Ahora, justamente un año después, lo han borrado y han compartido una imagen en blanco. ¿Qué hay detrás de este movimiento extraño? Las teorías se han multiplicado rápidamente, pero todo el mundo parece tener bastante claro que lo aprovecharán para anunciar oficialmente el regreso de Amaia y la gira multitudinaria que preparan, posiblemente, para la primavera del próximo año.

La estrategia de marketing es increíble, sí, y parece que no ha sido casualidad que lo hagan justamente un año después del despido de su compañera. Muchos pueden considerar que es muy mezquino cómo están actuando, pero están cumpliendo con el objetivo de obtener una gran repercusión en el anuncio más esperado. Desde Vanitatis y algunos periodistas de otros medios aseguran con contundencia que será hoy mismo cuando desvelen que recorrerán parte de España y Latinoamérica.

La banda de La Oreja de Van Gogh regresará con muchos cambios

«Solo juntos tiene sentido«, se puede leer en la biografía de su perfil. Es más que evidente que llenarán todos los estadios que hayan firmado, sí. Pero ¿qué verán? Pues parece que el cambio de vocalista no será la única modificación, ya que el guitarrista Pablo Benegas tampoco estará sobre el escenario. Si hacemos caso a la información que aportan desde Cadena 100, el fundador también abandonará el grupo y no acompañará a los compañeros en esta nueva gira.

Amaia Montero, que dejó el grupo en 2007, ha tenido que lidiar con problemas de salud mental en los últimos años. Ahora, ya totalmente recuperada, tendría ganas de ofrecer un gran espectáculo como la flamante vocalista de un grupo que siempre habría llevado en el corazón. Muchos consideran que La Oreja de Van Gogh solo tiene sentido si es con ella, un desprecio hacia Leire que también han hecho los otros miembros de la banda.

Amaia Montero, en una de las últimas actuaciones con La Oreja de Van Gogh | TVE

Lo más probable es que durante el día de hoy se emita un comunicado en el que anuncien las fechas de la gira, un titular que deberá venir acompañado de más información. ¿Continuarán llamándose igual? ¿Prepararán nuevas canciones o harán actuaciones puramente nostálgicas? ¿Dónde cantarán? Toda una serie de interrogantes que, posiblemente, tendrán respuesta hoy mismo.