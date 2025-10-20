Hacía meses que se hablaba del posible regreso de La Oreja de Van Gogh. Un secreto a voces, al menos, después de la repentina salida de Leire Martínez, la icónica banda podía volver a los escenarios con su vocalista original, Amaia Montero. El pasado 15 de octubre los fans recibieron el comunicado urgente del grupo, confirmando la noticia más esperada. A través de su página web publicaron un comunicado con todos los detalles y una nueva fotografía de los integrantes de la banda. Además, también compartieron un video ensayando y una canción de fondo que sonará muy pronto. Ahora bien, esta nueva etapa que inician sin Leire Martínez ni el guitarrista Pablo Benegas, ha levantado cierta polvareda entre algunos de los clubes de fans de La Oreja de Van Gogh.

La Oreja de Van Gogh confirma el retorn d’Amaia Montero – LODVG

Los clubes de fans de La Oreja de Van Gogh dicen adiós al grupo

La salida de Leire Martínez el pasado 2024, que despidieron de muy malas maneras, fue uno de los puntos de inflexión para los fans de La Oreja de Van Gogh. La artista que logró mantener al grupo tras la salida de Amaia Montero y que ha sido la cara visible durante muchos años ha pasado unos meses muy complicados y ahora, en su etapa en solitario, ha demostrado que su adiós fue un golpe muy duro. Su primera canción, Mi nombre, es un grito público en el que Leire se desmarca del grupo y lanza ciertos dardos de rabia por cómo se hicieron las cosas. El anuncio oficial del regreso de la banda y el retorno de Amaia Montero como vocalista no ha sido tan bien recibido entre algunos de los clubes de fans más potentes, que han decidido desmarcarse de esta nueva etapa. Uno de ellos ha sido Letras de La Oreja de Van Gogh, que han publicado un extenso comunicado afirmando que harán un «paso al lado» ante las formas en que se ha gestionado todo.

Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón, y ahí nos quemaremos con una mano en el corazón y en la otra, excusas -que tal vez- ni ustedes entienden. pic.twitter.com/gmeZC0gTlP — Letras de La Oreja de Van Gogh (@LOVGLetras) October 19, 2025

Exponen que con la llegada de Leire muchos fans «continuaron acompañando a la banda con apoyo incondicional» y que incluso los miembros de la banda agradecieron que la llegada de Leire permitió que la banda continuara. «Aquellas figuras que durante años consideramos ídolos, Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz, no respondieron con la transparencia y el respeto que los fans esperábamos», escriben. Con la confirmación del retorno de Amaia creen que «han dejado en evidencia que algunas formas y valores se habían perdido por el camino» y que desde LOVGLetras han decidido «cerrar el ciclo» y despedirse.

También el club de fans Los Goonies de México ha publicado un comunicado a través de la red social X (antes Twitter) expresando su malestar por las formas y las maneras en que se ha dado todo.

Aquí ya hemos terminado amigo mío, se acabó. Comprobare que terminamos la misión. @laorejadevgogh pic.twitter.com/OWWGdwkee8 — LosGooniesMéxico (@GooniesMexico) October 18, 2025

«Desde hace un año hemos vivido momentos de incertidumbre y, como muchos fans de todo el mundo, siempre guardaremos en un lugar especial la idea del reencuentro. Soñábamos con una colaboración, pero la manera en que se está ejecutando no está alineada con nuestros valores», escriben. De esta manera, han decidido «poner fin a una etapa» y hacer una mención especial para Leire: «Ahora Leire es parte de nuestra familia».

Un documental de los 30 años de la banda

La Oreja de Van Gogh se prepara para un regreso por la puerta grande, al menos, se espera que además de la gira, se produzca un documental por su 30 aniversario. A través del programa D Corazón han dado los detalles de esta noticia. Más allá de los 16 conciertos por toda España, el documental «explicará las razones, el silencio que han mantenido, el retorno de Amaia y los ensayos».

Además, explican que este documental ya se propuso hace más de un año por el 30 aniversario de la banda, pero con la situación tan tensa que había, se detuvo. Sea como sea, es evidente que hay muchas ganas de saber cómo será esta gira y las novedades que traerá una banda mítica de la historia de la música.